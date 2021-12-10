Китайские IT-компании ждёт волна сокращений персонала из-за давления властей на отрасль

Китайские IT-компании ждём волна сокращений персонала из-за давления властей на отрасль

В китайских СМИ появились сообщения о сокращениях персонала в IT-компаниях страны, которые начались на фоне давления властей на этот сектор. Причём увольнение ждёт довольно большое число сотрудников.

Источник изображения: VCG

Например, портал Caixin Global рассказал со ссылкой на нескольких работников потокового видеосервиса iQiyi о планах компании уволить сотни сотрудников — около 20 % всего штата — из нескольких департаментов. В наименее прибыльных подразделениях сокращения составят до 40 %. Портал отметил, что до этого компания рассчитывала на получение прибыли за счёт расширения. После появления сообщений о сокращениях американские депозитарные расписки iQiyi подешевели на бирже Nasdaq почти на 9 %.

В свою очередь, сайт The Paper написал о старте сокращений в компании Kuaishou Technology, работающей над созданием сервиса коротких видео наподобие TikTok. По словам её сотрудников, до конца года увольнения пройдут в коммерческих отделах компании в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Шэньчжэне.

Впрочем, газета South China Morning Post утверждает, что проблемы iQiyi и Kuaishou связаны не только с давлением регуляторов, но и с возросшей конкуренцией. В прошлом месяце газета сообщила о планах ByteDance, владельца TikTok, уволить по меньшей мере 1000 человек, занятых в сфере онлайн-образования.

South China Morning Post отметила, что увольнения под новый год в китайских компаниях являются обычной практикой, но в этом году сокращения выглядят более масштабными. По словам её источников, Kuaishou увольняет наименее эффективных работников, предлагая денежную компенсацию.

В прошлом году власти Китая остановили IPO финтех-сервиса Ant Group. Также были наложены штрафы на ряд крупнейших IT-компаний. В частности, в апреле этого года рекордный штраф получила компания Alibaba.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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