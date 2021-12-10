Instagram запустила функцию Playback — она позволит поделиться своими лучшими историями за 2021 год

Instagram запускает функцию Playback, которая позволит пользователям социальной сети поделиться десятью лучшими историями за 2021 год со своими подписчиками. Сервис самостоятельно сгенерирует подборку, однако пользователи смогут редактировать её, удаляя или добавляя истории из архива.

Источник изображения: Instagram

Пользователи социальной сети увидят в своей ленте Instagram сообщение, предлагающее им создать подборку лучших историй уходящего года. К сожалению, в этом году Instagram снова не предлагает пользователям создать коллаж из лучших фото за года. Эту довольно востребованную среди пользователей соцсети функцию можно реализовать благодаря сторонним сервисам, однако они, зачастую, требуют взамен доступ к персональной информации. Instagram имеет встроенные инструменты для создания коллажей, однако они не позволяют автоматически генерировать подборку лучших снимков за календарный год.

По словам компании, функция Playback будет доступна для всех пользователей Instagram начиная с четверга.



