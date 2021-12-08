"Евро 2020", "Игра в кальмара" и "Холостяк": в Google назвали самые популярные среди украинцев запросы в 2021 году

Компания Google представила итоговый рейтинг популярнейших запросов украинских пользователей за 2021 год.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на пресс-службу.

Итак, самым популярным поисковым запросом 2021 года у Google Украина стал "Евро 2020". На втором месте громкий сериал "Игра в кальмаре". Кроме того, в топ-10 также вошли запросы "Холостяк 2021", "Классрум". Украинцы также интересовались спортивными событиями и конкурсом Евровидения 2021 года.

Самые популярные запросы:

Евро 2020

Игра в кальмара

Холостяк 2021

Классрум

Украина Англия

Усик Джошуа

Евровидение 2021

Украина Швеция

Олимпиада 2021

Вступ 2021

В категории "Персона" чаще всего искали информацию о боксере Александре Усике, роSSийском политике Алексее Навальном и певицу МакSим.

Из людей, умерших в 2021 году, больше всего запросов было о принце Филиппе, русском актере Владимире Меньшове и французском актере Жан-Поле Бельмондо.

Самые популярные запросы категории "Персона":

Александр Усик

Алексей Навальный

МакSим

Сергей Стерненко

Адель Асанти

Алек Болдвин

Жан Беленюк

Джо Байден

Злата Огневич

Андрей Ярмоленко

В категории "Потери":

Принц Филипп

Владимир Меньшов

Жан-Поль Бельмондо

Григорий Чапкис

Антон Поляков

Александр Шаляпин

Андрей Мягков

Саид Губденский

Петр Мамонов

Валерий Гаркалин

В категории "Фильмы" в 2021 году украинцев больше всего интересовал новый фильм из вселенной Marvel "Веном 2". Также в первой десятке – продолжение популярных фильмов по комиксам: «Отряд самоубийц 2», «Лига справедливости Зака Снайдера»; анимации "Бос молокосос 2" и "Душа", а также космическая фантастика "Дюна".

ТОП-10 в категории "Фильмы":

Веном 2

Отряд самоубийц 2

Круелла

Гнев человеческий

Красное сообщение

Лига справедливости Зака Снайдера

После 3

Босс молокосос 2

Дюна

Душа

В категории телевизионных сериалов лидером стал южнокорейский драматический триллер "Игра в кальмара", а из телешоу украинцев больше всего интересовал новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк".

Сериалы:

Игра в кальмара

Джинни и Джорджия

Жуки 2 сезон

Постукай в мою дверь

Отпуск

Атака титанов

Трудные подростки 3 сезон

Бриджертоны

Милиционер из Рублевки

Папик 2 сезон

ТВ-шоу:

Холостяк 2021

Евровидение 2021

Холостячка 2

Пацанки 6 сезон

Игра на ТНТ

Оскар 2021

Маска

Супербабушка

Звезды в Африке

Танцы со звездами

"Покупкой года" в Украине стала кнопочная антистресс-игрушка поп-ит.

Кроме того, украинцы интересовались, где купить билет на поезд, iPhone 13, пропуск на транспорт в Киеве и сертификат о вакцинации, а также - о биткоине и витамине D.

Покупка:

Поп-ит

Билет на поезд

iPhone 13

Симпл-димпл

Перепуска на транспорт в Киеве

Санки

Сертификат о вакцинации

PlayStation 5

Биткоин

Напомним, в 2020 году самым популярным поисковым запросом оказался "Коронавирус". Также в первую десятку вошли запросы "Коронавирус рекомендации", "Симптомы коронавируса" и "Карантин в Украине".