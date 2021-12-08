"Евро 2020", "Игра в кальмара" и "Холостяк": в Google назвали самые популярные среди украинцев запросы в 2021 году

Украинцы также интересовались спортивными событиями и конкурсом Евровидения 2021.

"Евро 2020", "Игра в кальмара" и "Холостяк": в Google назвали самые популярные среди украинцев запросы в 2021 году
Фото: Depositphotos/guynamedjames

Компания Google представила итоговый рейтинг популярнейших запросов украинских пользователей за 2021 год.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на пресс-службу.

Итак, самым популярным поисковым запросом 2021 года у Google Украина стал "Евро 2020". На втором месте громкий сериал "Игра в кальмаре". Кроме того, в топ-10 также вошли запросы "Холостяк 2021", "Классрум". Украинцы также интересовались спортивными событиями и конкурсом Евровидения 2021 года.

Самые популярные запросы:

  • Евро 2020

  • Игра в кальмара

  • Холостяк 2021

  • Классрум

  • Украина Англия

  • Усик Джошуа

  • Евровидение 2021

  • Украина Швеция

  • Олимпиада 2021

  • Вступ 2021

В категории "Персона" чаще всего искали информацию о боксере Александре Усике, роSSийском политике Алексее Навальном и певицу МакSим.

Из людей, умерших в 2021 году, больше всего запросов было о принце Филиппе, русском актере Владимире Меньшове и французском актере Жан-Поле Бельмондо.

Самые популярные запросы категории "Персона":

  • Александр Усик

  • Алексей Навальный

  • МакSим

  • Сергей Стерненко

  • Адель Асанти

  • Алек Болдвин

  • Жан Беленюк

  • Джо Байден

  • Злата Огневич

  • Андрей Ярмоленко

В категории "Потери":

  • Принц Филипп

  • Владимир Меньшов

  • Жан-Поль Бельмондо

  • Григорий Чапкис

  • Антон Поляков

  • Александр Шаляпин

  • Андрей Мягков

  • Саид Губденский

  • Петр Мамонов

  • Валерий Гаркалин

В категории "Фильмы" в 2021 году украинцев больше всего интересовал новый фильм из вселенной Marvel "Веном 2". Также в первой десятке – продолжение популярных фильмов по комиксам: «Отряд самоубийц 2», «Лига справедливости Зака Снайдера»; анимации "Бос молокосос 2" и "Душа", а также космическая фантастика "Дюна".

ТОП-10 в категории "Фильмы":

  • Веном 2

  • Отряд самоубийц 2

  • Круелла

  • Гнев человеческий

  • Красное сообщение

  • Лига справедливости Зака Снайдера

  • После 3

  • Босс молокосос 2

  • Дюна

  • Душа

В категории телевизионных сериалов лидером стал южнокорейский драматический триллер "Игра в кальмара", а из телешоу украинцев больше всего интересовал новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк".

Сериалы:

  • Игра в кальмара

  • Джинни и Джорджия

  • Жуки 2 сезон

  • Постукай в мою дверь

  • Отпуск

  • Атака титанов

  • Трудные подростки 3 сезон

  • Бриджертоны

  • Милиционер из Рублевки

  • Папик 2 сезон

ТВ-шоу:

  • Холостяк 2021

  • Евровидение 2021

  • Холостячка 2

  • Пацанки 6 сезон

  • Игра на ТНТ

  • Оскар 2021

  • Маска

  • Супербабушка

  • Звезды в Африке

  • Танцы со звездами

"Покупкой года" в Украине стала кнопочная антистресс-игрушка поп-ит.

Кроме того, украинцы интересовались, где купить билет на поезд, iPhone 13, пропуск на транспорт в Киеве и сертификат о вакцинации, а также - о биткоине и витамине D.

Покупка:

  • Поп-ит

  • Билет на поезд

  • iPhone 13

  • Симпл-димпл

  • Перепуска на транспорт в Киеве

  • Санки

  • Сертификат о вакцинации

  • PlayStation 5

  • Биткоин

Напомним, в 2020 году самым популярным поисковым запросом оказался "Коронавирус". Также в первую десятку вошли запросы "Коронавирус рекомендации", "Симптомы коронавируса" и "Карантин в Украине".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
За ноябрь СБУ заблокировала 53 кибератаки на органы государственной властиЗа ноябрь СБУ заблокировала 53 кибератаки на органы государственной власти
Киевстар ограничил подключение абонентов к тарифному плану с домашним интернетомКиевстар ограничил подключение абонентов к тарифному плану с домашним интернетом
Facebook обновил условия пользования с 1 декабряFacebook обновил условия пользования с 1 декабря
О подозрении сообщили хакеру, который сбывал персональные данные клиентов коммерческих учрежденийО подозрении сообщили хакеру, который сбывал персональные данные клиентов коммерческих учреждений
Google повысит стоимость своих услуг для украинских пользователейGoogle повысит стоимость своих услуг для украинских пользователей
Блок рекламы


Похожие новости
Специалисты по кибербезопасности назвали самые популярные пароли среди украинцев и в миреСпециалисты по кибербезопасности назвали самые популярные пароли среди украинцев и в мире
Google повысит стоимость своих услуг для украинских пользователейGoogle повысит стоимость своих услуг для украинских пользователей
Google подписала контракт с издательством France-Press и будет платить за предоставленные новостиGoogle подписала контракт с издательством France-Press и будет платить за предоставленные новости
В США против Google подали обновлённый антимонопольный искВ США против Google подали обновлённый антимонопольный иск
В новой версии Google Фото упрощён доступ к папке со скриншотамиВ новой версии Google Фото упрощён доступ к папке со скриншотами
Тарифы на интернет в Украине уже вскоре взлетят: провайдеры назвали причинуТарифы на интернет в Украине уже вскоре взлетят: провайдеры назвали причину
Несовершеннолетние теперь могут попросить Google удалить свои фото из поисковой выдачиНесовершеннолетние теперь могут попросить Google удалить свои фото из поисковой выдачи
Google рассказала об атаках «русскоговорящих хакеров» на блогеров YouTubeGoogle рассказала об атаках «русскоговорящих хакеров» на блогеров YouTube
Электронные больничные оформили более 1 млн украинцевЭлектронные больничные оформили более 1 млн украинцев
Google не позволит монетизировать контент, отрицающий изменение климатаGoogle не позволит монетизировать контент, отрицающий изменение климата
Последние новости
Подгружаем последние новости