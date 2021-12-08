"Евро 2020", "Игра в кальмара" и "Холостяк": в Google назвали самые популярные среди украинцев запросы в 2021 году
Украинцы также интересовались спортивными событиями и конкурсом Евровидения 2021.
Компания Google представила итоговый рейтинг популярнейших запросов украинских пользователей за 2021 год.
Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на пресс-службу.
Итак, самым популярным поисковым запросом 2021 года у Google Украина стал "Евро 2020". На втором месте громкий сериал "Игра в кальмаре". Кроме того, в топ-10 также вошли запросы "Холостяк 2021", "Классрум". Украинцы также интересовались спортивными событиями и конкурсом Евровидения 2021 года.
Самые популярные запросы:
-
Евро 2020
-
Игра в кальмара
-
Холостяк 2021
-
Классрум
-
Украина Англия
-
Усик Джошуа
-
Евровидение 2021
-
Украина Швеция
-
Олимпиада 2021
-
Вступ 2021
В категории "Персона" чаще всего искали информацию о боксере Александре Усике, роSSийском политике Алексее Навальном и певицу МакSим.
Из людей, умерших в 2021 году, больше всего запросов было о принце Филиппе, русском актере Владимире Меньшове и французском актере Жан-Поле Бельмондо.
Самые популярные запросы категории "Персона":
-
Александр Усик
-
Алексей Навальный
-
МакSим
-
Сергей Стерненко
-
Адель Асанти
-
Алек Болдвин
-
Жан Беленюк
-
Джо Байден
-
Злата Огневич
-
Андрей Ярмоленко
В категории "Потери":
-
Принц Филипп
-
Владимир Меньшов
-
Жан-Поль Бельмондо
-
Григорий Чапкис
-
Антон Поляков
-
Александр Шаляпин
-
Андрей Мягков
-
Саид Губденский
-
Петр Мамонов
-
Валерий Гаркалин
В категории "Фильмы" в 2021 году украинцев больше всего интересовал новый фильм из вселенной Marvel "Веном 2". Также в первой десятке – продолжение популярных фильмов по комиксам: «Отряд самоубийц 2», «Лига справедливости Зака Снайдера»; анимации "Бос молокосос 2" и "Душа", а также космическая фантастика "Дюна".
ТОП-10 в категории "Фильмы":
-
Веном 2
-
Отряд самоубийц 2
-
Круелла
-
Гнев человеческий
-
Красное сообщение
-
Лига справедливости Зака Снайдера
-
После 3
-
Босс молокосос 2
-
Дюна
-
Душа
В категории телевизионных сериалов лидером стал южнокорейский драматический триллер "Игра в кальмара", а из телешоу украинцев больше всего интересовал новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк".
Сериалы:
-
Игра в кальмара
-
Джинни и Джорджия
-
Жуки 2 сезон
-
Постукай в мою дверь
-
Отпуск
-
Атака титанов
-
Трудные подростки 3 сезон
-
Бриджертоны
-
Милиционер из Рублевки
-
Папик 2 сезон
ТВ-шоу:
-
Холостяк 2021
-
Евровидение 2021
-
Холостячка 2
-
Пацанки 6 сезон
-
Игра на ТНТ
-
Оскар 2021
-
Маска
-
Супербабушка
-
Звезды в Африке
-
Танцы со звездами
"Покупкой года" в Украине стала кнопочная антистресс-игрушка поп-ит.
Кроме того, украинцы интересовались, где купить билет на поезд, iPhone 13, пропуск на транспорт в Киеве и сертификат о вакцинации, а также - о биткоине и витамине D.
Покупка:
-
Поп-ит
-
Билет на поезд
-
iPhone 13
-
Симпл-димпл
-
Перепуска на транспорт в Киеве
-
Санки
-
Сертификат о вакцинации
-
PlayStation 5
-
Биткоин
Напомним, в 2020 году самым популярным поисковым запросом оказался "Коронавирус". Также в первую десятку вошли запросы "Коронавирус рекомендации", "Симптомы коронавируса" и "Карантин в Украине".