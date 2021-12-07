Сколько будет зарабатывать новый гендиректор Twitter

После того, как Джек Дорси неожиданно ушел из Twitter, генеральным директором стал 37-летний Параг Агравал. Вдобавок к повышению он получит немалую зарплату, пишет CNBC.

Сколько будет зарабатывать новый гендиректор Twitter
Фото: foxbusiness.com

Параг Агравал, ранее работавший главным техническим директором, будет зарабатывать $1 млн ежегодно, говорится в документах, которые Twitter предоставил Комиссии США по ценным бумагам.

Агравал также будет иметь право на ежегодную премию в размере до 150% от его зарплаты. То есть он может зарабатывать еще до $2,5 млн в год. Наконец, он также получит награду в акциях стоимостью $12,5 млн. Она будет разбита на 16 равных частей и будет выдаваться ежеквартально, начиная с 1 февраля 2022 года.

Зарплата Агравала ярко контрастирует с $1,40 в год, которые получал его предшественник. Низкая зарплата должна была символизировать «приверженность и веру в долгосрочный потенциал Twitter» Дорси, если верить отчетам компании. По данным Bloomberg, сейчас состояние Дорси превышает $12 млрд.

Кто такой Агравал

Агравал присоединился к Twitter в 2011 году как программист и поднимался по карьерной лестнице, чтобы наконец стать одним из ближайших партнеров Дорси. Особенно он отличился своей ролью в Bluesky — проекте с открытым кодом, который должен позволить пользователям разных соцсетей беспрепятственно общаться друг с другом.

Также он участвовал в разработке искусственного интеллекта и технологий машинного обучения, согласно информации на сайте Twitter.

Напомним

29 ноября основатель и CEO Twitter Джек Дорси заявил, что уходит из компании. Его объяснение: сделал для бизнеса все. После новостей об уходе Дорси акции Twitter выросли на 11%, капитализация компании превысила $36 млрд.

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