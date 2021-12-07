Коллекторам в США разрешили доставать должников в соцсетях

Новые нормативы, введенными Бюро финансовой защиты потребителей США, разрешают коллекторам связываться с должниками через соцсети и текстовые сообщения, пишет BBC.

Коллекторам в США разрешили доставать должников в соцсетях
Фото: leetan-law.com

По мнению противников, новые правила приведут к вмешательству в личную жизнь должников и появлению новых мошеннических схем. Для поклонников — это просто обновление правил, созданных в 70-х годах прошлого века.

Что предусматривают новые правила

Нововведение, одобренное администрацией Трампа еще в прошлом году, обязывает кредиторов обращаться к должникам только в частном порядке, то есть через личные сообщения, а не через публичную страницу.

Должники могут игнорировать эти сообщения, но кредиторам не нужно разрешение, чтобы связаться с ними. Ограничений по количеству сообщений, которые можно передавать должникам, нет.

Однако новые правила ограничивают количество звонков. Еженедельно можно совершать семь звонков по любому конкретному долгу, но людям с несколькими долгами можно звонить по телефону десятки раз в неделю.

Коллекторам также запрещено связываться с должниками по телефону одну неделю после разговора с ними по конкретному долгу.

Как отреагировало общество

Сторонники нововведений утверждают, что они должны были быть введены уже давно. Они указывают, что «Закон о справедливом взыскании долгов», регулирующий эту отрасль, был принят в 1977 году — задолго до появления мобильных телефонов и социальных сетей.

Марк Ниб, CEO ассоциации взыскателей долгов ACA International, назвал смену «небольшим шагом вперед в модернизации коммуникаций с потребителями».

Критики указывают на возможность ошибок коммуникации, ведь у многих людей нет постоянного доступа к Интернету. Сообщения о просроченных счетах, хотя и через личные сообщения, все равно могут быть отправлены не тому человеку.

По данным CBS News, примерно у одной трети американцев, которые брали средства в кредит, есть долги, которые были переданы коллекторам. Так что изменения могут коснуться десятков миллионов людей.

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