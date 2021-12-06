?Специалисты по кибербезопасности назвали самые популярные пароли среди украинцев и в мире

Большинство из них можно быстро взломать.

Эксперты из компании Nord Security, разрабатывающей сервисы безопасности в интернете, обнародовали рейтинг самых распространенных паролей 2021 года.

Об этом пишет УНН.

Специалисты проанализировали данные в 50 странах, в том числе и в Украине, и определили 200 самых популярных паролей. Они оказались настолько простыми, что большинство из них можно взломать меньше, чем за секунду.

Абсолютным мировым лидером оказался пароль 123 456 – его в 2021 году использовали 103 миллиона раз.

Топ-10 самых популярных паролей в мире:

123456

123456789

12345

qwerty

password

12345678

111111

123123

1234567890

1234567

Топ-10 самых популярных паролей в Украине:

qwerty

123456

123456789

1234567890

12345678

qwerty123

qwertyuiop

1234567

password

1qaz2wsx

В первой 30-ке много паролей, связанных с именами – nikita, natasha, sergey, marina, andrey. Их также можно взломать моментально.

На 17 месте среди любимых паролей украинцев – samsung. А на 21-м – yuantuo (его ломали 17 минут).

Самыми надежными среди любимых паролей украинцев оказались 741852963 и linkinpark – чтобы их взломать, специалистам понадобилось 12 дней.

Напомним, ранее исследование показало, что самые безопасные пароли придумывают немцы.