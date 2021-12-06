Специалисты по кибербезопасности назвали самые популярные пароли среди украинцев и в мире
Большинство из них можно быстро взломать.
Эксперты из компании Nord Security, разрабатывающей сервисы безопасности в интернете, обнародовали рейтинг самых распространенных паролей 2021 года.
Об этом пишет УНН.
Специалисты проанализировали данные в 50 странах, в том числе и в Украине, и определили 200 самых популярных паролей. Они оказались настолько простыми, что большинство из них можно взломать меньше, чем за секунду.
Абсолютным мировым лидером оказался пароль 123 456 – его в 2021 году использовали 103 миллиона раз.
Топ-10 самых популярных паролей в мире:
- 123456
- 123456789
- 12345
- qwerty
- password
- 12345678
- 111111
- 123123
- 1234567890
- 1234567
Топ-10 самых популярных паролей в Украине:
- qwerty
- 123456
- 123456789
- 1234567890
- 12345678
- qwerty123
- qwertyuiop
- 1234567
- password
- 1qaz2wsx
В первой 30-ке много паролей, связанных с именами – nikita, natasha, sergey, marina, andrey. Их также можно взломать моментально.
На 17 месте среди любимых паролей украинцев – samsung. А на 21-м – yuantuo (его ломали 17 минут).
Самыми надежными среди любимых паролей украинцев оказались 741852963 и linkinpark – чтобы их взломать, специалистам понадобилось 12 дней.
Напомним, ранее исследование показало, что самые безопасные пароли придумывают немцы.