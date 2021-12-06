Clearview AI планирует запатентовать свою неоднозначную технологию распознавания лиц в США

Стало известно, что Clearview AI намерена запатентовать свою технологию распознавания лиц в США . Согласно имеющимся данным, компания получила «уведомление о разрешении» Ведомства по патентам и товарным знакам США , в котором сказано, что официальные лица одобряют регистрацию системы распознавания лиц на основе искусственного интеллекта, использующей в работе фотографии из соцсетей и видео с камер видеонаблюдения.

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Для получения патента Clearview всего лишь потребуется оплатить административный сбор. Сооснователь Clearview Хоан Тон-Тат (Hoan Ton-That) в беседе с журналистами заявил, что его компания станет первой, получившей патент в сфере распознавания лиц, связанный с «крупномасштабными интернет-данными». В настоящее время компания поставляет свою технологию государственным клиентам, в том числе правоохранительным органам. Можно предположить, что американские власти намерены дать Clearview возможность для дальнейшего роста, несмотря на то, что технология распознавания лиц компании неоднократно подвергалась критике со стороны специалистов и общественности.

Противники ИИ-системы Clearview опасаются, что компания работает над созданием баз данных с использованием изображений из общедоступных источников без ведома и разрешения их владельцев. Власти некоторых стран, таких как Австралия и Великобритания, считают, что распознавание лиц нарушает действующее законодательство. Теоретически технология Clearview может использоваться для подавления политического инакомыслия или преследования отдельных лиц. В Clearview заявили, что компания не планирует продавать свою технологию кому-либо, кроме государственных клиентов.



