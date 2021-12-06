Clearview AI планирует запатентовать свою неоднозначную технологию распознавания лиц в США

Clearview AI планирует запатентовать свою неоднозначную технологию распознавания лиц в США

Стало известно, что Clearview AI намерена запатентовать свою технологию распознавания лиц в США. Согласно имеющимся данным, компания получила «уведомление о разрешении» Ведомства по патентам и товарным знакам США, в котором сказано, что официальные лица одобряют регистрацию системы распознавания лиц на основе искусственного интеллекта, использующей в работе фотографии из соцсетей и видео с камер видеонаблюдения.

Источник изображения: Gerd Altmann / Pixabay

Для получения патента Clearview всего лишь потребуется оплатить административный сбор. Сооснователь Clearview Хоан Тон-Тат (Hoan Ton-That) в беседе с журналистами заявил, что его компания станет первой, получившей патент в сфере распознавания лиц, связанный с «крупномасштабными интернет-данными». В настоящее время компания поставляет свою технологию государственным клиентам, в том числе правоохранительным органам. Можно предположить, что американские власти намерены дать Clearview возможность для дальнейшего роста, несмотря на то, что технология распознавания лиц компании неоднократно подвергалась критике со стороны специалистов и общественности.

Противники ИИ-системы Clearview опасаются, что компания работает над созданием баз данных с использованием изображений из общедоступных источников без ведома и разрешения их владельцев. Власти некоторых стран, таких как Австралия и Великобритания, считают, что распознавание лиц нарушает действующее законодательство. Теоретически технология Clearview может использоваться для подавления политического инакомыслия или преследования отдельных лиц. В Clearview заявили, что компания не планирует продавать свою технологию кому-либо, кроме государственных клиентов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава застопорившегося криптовалютного проекта Meta покинул компаниюГлава застопорившегося криптовалютного проекта Meta покинул компанию
Glovo покупает Zakaz.ua, - AIN.uaGlovo покупает Zakaz.ua, - AIN.ua
За ноябрь СБУ заблокировала 53 кибератаки на органы государственной властиЗа ноябрь СБУ заблокировала 53 кибератаки на органы государственной власти
Киевстар ограничил подключение абонентов к тарифному плану с домашним интернетомКиевстар ограничил подключение абонентов к тарифному плану с домашним интернетом
Facebook обновил условия пользования с 1 декабряFacebook обновил условия пользования с 1 декабря
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook отключит систему распознавания лицFacebook отключит систему распознавания лиц
PayPal не планирует приобретать PinterestPayPal не планирует приобретать Pinterest
Facebook выделила $50 млн, чтобы сделать свою «метавселенную» доброжелательной и безопасной для пользователейFacebook выделила $50 млн, чтобы сделать свою «метавселенную» доброжелательной и безопасной для пользователей
Facebook планирует запустить собственный бренд смарт-часов с двумя камерами - The VergeFacebook планирует запустить собственный бренд смарт-часов с двумя камерами - The Verge
Криптовалютная биржа Kraken планирует IPO. Оценка компании — около $20 миллиардовКриптовалютная биржа Kraken планирует IPO. Оценка компании — около $20 миллиардов
В Израиле на футбол пускают по системе распознавания лиц вакцинированныхВ Израиле на футбол пускают по системе распознавания лиц вакцинированных
Twitter планирует масштабный запуск голосовых чатов Spaces в апрелеTwitter планирует масштабный запуск голосовых чатов Spaces в апреле
Twitter планирует добавить платную подписку с эксклюзивным контентом и дополнительными функциямиTwitter планирует добавить платную подписку с эксклюзивным контентом и дополнительными функциями
SpaceX планирует развернуть в рамках Starlink доступ для малоимущих и телефонную связьSpaceX планирует развернуть в рамках Starlink доступ для малоимущих и телефонную связь
Facebook переименовал свою криптовалюту LibraFacebook переименовал свою криптовалюту Libra
Последние новости
Подгружаем последние новости