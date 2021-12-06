Соцсети Трампа удалось привлечь $1 миллиард инвестиций

Соцсети Трампа удалось привлечь $1 миллиард инвестиций

Принадлежащий бывшему президенту США Дональду Трампу (Donald Trump) стартап Trump Media and Technology Group (TMTG) сообщил о привлечении $1 млрд в рамках PIPE-финансирования, то есть частной инвестиции в публичную компанию. Имена инвесторов при этом не уточняются.

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Господин Трамп заявил: «$1 миллиард является важным сигналом для техногигантов, что цензуре и политической дискриминации следует положить конец. С ростом капитала TMTG окажется в более сильной позиции для противостояния тирании техногигантов». Стартап ожидает SPAC-слияние с компанией Digital World Acquisition Corp, возглавляемой финансистом Патриком Орландо (Patrick Orlando). В сентябре компании удалось привлечь $293 млн на бирже NASDAQ, причём, согласно открытым данным, инвесторами выступали компании, связанные с политическими оппонентами Трампа.

В преддверии поглощения TMTG акции Digital World существенно прибавили в весе от первоначальной цены в $10. В итоге за вычетом издержек общий объём инвестиций стартапа может достичь $1,25 млрд. Стоит отметить, что принадлежащая TMTG платформа Truth Social позиционирует себя как социальная сеть, которая позволяет публиковать материалы «без дискриминации по политической идеологии», хотя на текущий момент не было представлено ни бизнес-плана, ни клиентского приложения сервиса.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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