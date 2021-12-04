Джимми Уэйлс выставил на NFT-аукцион первую редакцию «Википедии»

Сооснователь «Википедии» Джимми Уэйлс (Jimmy Wales) решил выставить на NFT-аукцион часть истории Интернета, как раньше это сделал один из создателей Всемирной паутины Тим Бёрнерс-Ли (Tim Berners-Lee). NFT-токен первой редакции проекта Wikipedia доступен на аукционе Christie’s вместе с компьютером Apple iMac малиновой расцветки, который использовался для работы над сайтом.

Источник изображения: christies.com

Начальная ставка по невзаимозаменяемому токену составляет всего $100, но 15 декабря, когда аукцион закончится, последняя ставка явно составит не меньше нескольких миллионов долларов. Доходы от продажи лотов будут направлены на благотворительность, а также созданную господином Уэйлсом социальную сеть WT Social, которую он позиционирует как альтернативу Facebook и Twitter . Он принял решение продать первую редакцию «Википедии» как NFT отчасти из-за того, каким образом данная технология позволяет публично фиксировать и удостоверять право собственности. «Думаю, особый интерес представляет то, что впервые за всё время у нас появилось нечто вроде общедоступной нередактируемой базы данных, новой и особенной», — заявил господин Уэйлс в интервью.

А ещё это своего рода окошко в «Википедию», какой она была в свои первые дни. Когда аукцион завершится, новый владелец получит контроль над одной веб-страницей. Как и сегодня, любой сможет её отредактировать и изменить содержимое, но через пять минут она вернётся в изначальное состояние с текстом «Hello, World!». Художественная задумка, говорит автор, состоит в том, чтобы вернуть людей к тому моменту, когда он всё установил и подумал: «Надо же, какая она беззащитная! Каждый может внести правку. За пять минут меня захватят тролли, и всё будет уничтожено». Владелец NFT сможет изменять длительность периода редактирования, отключать возможность редактирования вовсе или даже деактивировать страницу. «По бесплатной лицензии, как и всё на „Википедии“. Если хочешь что-то сделать, то можешь», — заключил господин Уэйлс.



