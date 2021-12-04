О подозрении сообщили хакеру, который сбывал персональные данные клиентов коммерческих учреждений

Учетные записи, которые использовались для преступной деятельности, заблокированы.

О подозрении сообщили хакеру, который сбывал персональные данные клиентов коммерческих учреждений
Фото: gp.gov.ua

Жителю Киевской области, сбывавшему на специализированных хакерских форумах за 300-400 долларов персональные данные граждан третьим лицам, сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Базы данных насчитывали информацию о полумиллионе лиц-клиентов коммерческих учреждений Украины. В частности, это сведения о дате рождения, фамилии, имени и отчестве граждан, серии и номерах паспортов, индивидуальных налоговых номерах налогоплательщиков и номерах телефонов.

"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении лицу в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (ст. 361-2 УК Украины)", – говорится в сообщении.

В настоящее время базы персональных данных изъяты из незаконного обращения. Учетные записи, которые использовались для преступной деятельности, заблокированы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Главное следственное управление Нацполиции Украины.

Напомним, в ноябре Киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения "Дия", которым оказался 15-летний парень из Николаева. В зависимости от функционала подделки юный хакер продавал ее по цене от 250 до 650 гривен.

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