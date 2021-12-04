SpaceX начала тестировать интернет в самолетах

Подразделение SpaceX Starlink начало проводить тесты своих терминалов в самолетах авиакомпаний-партнеров, чтобы как можно скорее обеспечить их связью. Это значит, что во время полета на самолете можно будет пользоваться интернетом.

SpaceX начала тестировать интернет в самолетах

Starlink планирует как можно скорее обеспечить самолеты интернетом

Компания Starlink стремится предложить авиакомпаниям соединение в полете как можно скорее, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова вице-президента компании Джонатана Хофеллера.

Хофелер не раскрыл подробностей испытаний. SpaceX, по его словам, ведет переговоры с несколькими авиакомпаниями о предложении широкополосного соединения в полете. Это позволит ей конкурировать с Viasat, Intelsat, Telesat и другими подобными сервисами.

По его словам, Starlink производит по шесть спутников в неделю на своей сборочной площадке недалеко от Сиэтла. Компания также переходит на более продвинутую версию собственных устройств.

Сейчас SpaceX работает над созданием группировки более чем из 30 тыс. спутников для обеспечения высокоскоростного интернета по всему миру.

Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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