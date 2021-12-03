СБУ заявила об обезвреживании еще одной пророSSийской ботофермы на 20 тысяч аккаунтов, на этот раз в Черновцах

Ботов использовали для дискредитации ВСУ, оправдания вооруженной агрессии РФ и подстрекательства "антивакцинаторских" настроений.

В Черновцах Служба безопасности Украины разоблачила мощную ботоферму, вырастившую и раскрутившую более 20 тыс. ботов для пророSSийских агитаторов.

Ботов использовали для дискредитации украинского государства и Вооруженных Сил Украины, для оправдания вооруженной агрессии РФ и подстрекательства "антивакцинаторских" настроений, сообщает пресс-центр спецслужбы.

"Оперативники установили, что большинство ботопрофилей скупили пророSSийские агитаторы. Аккаунты имели длинную историю, а также были верифицированы в соцсетях – с использованием поддельных паспортов граждан Украины", – рассказали в СБУ .

По данным следствия, в группу "кибербизнесменов" входили около 15 человек. Деятельность проводили в специально арендованном офисе в Черновцах.

Во время обысков у них изъяли почти 6 400 стартовых пакетов украинских и иностранных мобильных операторов, в том числе и роSSийских, и более 4 000 платежных карт украинских банков.

На прошлой неделе СБУ заявила о разоблачении ботофермы в Херсонской области. Она имела более 20 тысяч фейковых аккаунтов в соцсетях, форумах и популярных мессенджерах и работала на РоSSию.