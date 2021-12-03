Facebook обновил условия пользования с 1 декабря

Facebook изменил некоторые правила, которые касаются политики социальной сети. В частности, ранее большинству криптовалютных компаний не было разрешено размещать рекламу. С 1 декабря список лицензий для криптовалютных компаний, которые хотят разместить свою рекламу в соцсети, было увеличено с 3 до 27.

Компания Facebook решила помочь рекламодателям (в первую очередь, небольшим компаниям) расширить свою аудиторию и привлечь больше потенциальных клиентов.

"Мы делаем это, потому что криптовалютный ландшафт в последние годы продолжал развиваться и стабилизироваться, а также стало больше правительственных постановлений, устанавливающих более четкие правила для отрасли", – сказано в заявлении компании.

Всех ранее одобренных рекламодателей нововведение не затронет. А для ряда продуктов надо будет, как и раньше, получать письменное разрешение Facebook. В частности, для:

криптовалютных бирж и платформ, торгующих криптоактивами;

платформ, приложений или продуктов, предлагающие услуги криптокредитования;

кошельков с функцией покупки, продажи, обмена или стейкинга криптовалют (получение дохода от хранения токенов);

аппаратного и программного обеспечения для майнинга.

Напомним, что запрет рекламы криптовалют на Facebook был введен в январе 2018 года. Тогда криптопроектам и блокчейн-стартапам запретили рекламировать свою работу. Но с того времени многое изменилось и криптовалюту в некоторых странах уже легализировали.

Ранее сообщалось, что Facebook объявила о новых мерах наказания для владельцев некоторых аккаунтов.