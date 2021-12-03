Киевстар ограничил подключение абонентов к тарифному плану с домашним интернетом

Киевстар предупредил своих абонентов о закрытии подключения к тарифному плану Безлим Wow. С 8 декабря 2021 года новые абоненты не смогут получить пакет услуг с домашним интернетом.

Киевстар ограничил подключение абонентов к тарифному плану с домашним интернетом

У Киевстар есть несколько тарифов, которые включают в себя и мобильный, и домашний интернет. Тарифный план Безлим Wow - один из самых популярных в линейке. Его стоимость - 125 грн в месяц. До 7 декабря включительно у абонентов мобильного оператора есть еще возможность подключить данный тариф.

При подключении тарифного плана Безлим Wow необходимо осуществить первоначальный платеж в размере 150 грн. В дальнейшем эта сумма будет использоваться для ежемесячной оплаты. Первые 25 месяцев (месяц подключения + 24 календарных месяца) плата за тариф составит 25 грн/мес.

Снятие платы за тариф и подключенные дополнительные услуги осуществляется до 3-го числа каждого месяца в полном объеме (при наличии достаточной суммы на лицевом счету абонента). В первый месяц подключения услуги "Домашний Интернет" оплата начисляется только за те дни, которые остались до конца месяца.

Киевстар ограничил подключение абонентов к тарифному плану с домашним интернетом

Если в день снятия оплаты на счету недостаточно средств, предоставление услуги приостанавливается. Чтобы восстановить доступ к интернету, необходимо пополнить счет на сумму, которая не меньше ежемесячной оплаты.

Плата за изменение тарифа при переходе на тарифный план не взимается. Изменение тарифного плана осуществляется с 1-го числа следующего месяца.

Киевстар предлагает своим абонентам подключить тариф "Выгодно все вместе", в который входят мобильная связь, домашний Интернет и Киевстар ТВ в одном пакете. Пользование всеми тремя услугами обойдется абонентам мобильного оператора 200 грн/месяц, а через 3 месяца пользования тариф вырастет до 300 грн в месяц.

Ранее сообщалось, что Киевстар анонсировал повышение тарифов и появление новых услуг в 2022 году.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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