После ухода гендиректора Twitter, известный инвестор Кэти Вуд купила более 1 млн акций компании

Основательница Ark Invest Кэти Вуд купила миллион акций Twitter после того, как из компании ушел гендиректор Джек Дорси. Инвестор вложила почти $50 млн. Об этом пишут на РБК .

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Фонд Кэти Вуд вложился в Twitter

Покупка акций Twitter стала самой крупной инвестицией фонда Ark Invest с 23 июля текущего года.

Кэти Вуд начала скупать бумаги соцсети на фоне сильного падения их котировок: за два дня — 29 и 30 ноября — акции потеряли в совокупности 6,7%. Компания начала дешеветь в понедельник на новости о том, что гендиректор Джек Дорси покинул свой пост, а на его место назначен технический директор корпорации Парага Аргавала.

До сих пор Джек Дорси был гендиректором сразу двух компаний Twitter и финтеха Square. Рынок сначала положительно отреагировал на новость об уходе Дорси — акции в начале торгов в понедельник подскочили на 11%.

Конец эпохи Дорси в Twitter

Эпоха Дорси в Twitter была периодом одного из самых больших подъемов для акций технологических компаний США , но Twitter пропустил его большую часть. Bloomberg отмечал, что за время руководства Дорси, который занял должность главы Twitter шесть лет назад, акции соцсети выросли всего на 75%.

За это время индекс NASDAQ 100 вырос более чем на 280%, а S&P 500 подскочил почти на 140%. Стоимость акций Apple увеличилась более чем на 450%, Amazon — на 580%, котировки Alphabet подскочили примерно на 345%, а Microsoft — на 640%. При этом котировки Square, также основанные Джеком Дорси, продемонстрировали рост стоимости более чем на 2000% с момента IPO в 2015 году.