После ухода гендиректора Twitter, известный инвестор Кэти Вуд купила более 1 млн акций компании
Основательница Ark Invest Кэти Вуд купила миллион акций Twitter после того, как из компании ушел гендиректор Джек Дорси. Инвестор вложила почти $50 млн. Об этом пишут на РБК .
Фонд Кэти Вуд вложился в Twitter
Покупка акций Twitter стала самой крупной инвестицией фонда Ark Invest с 23 июля текущего года.
Кэти Вуд начала скупать бумаги соцсети на фоне сильного падения их котировок: за два дня — 29 и 30 ноября — акции потеряли в совокупности 6,7%. Компания начала дешеветь в понедельник на новости о том, что гендиректор Джек Дорси покинул свой пост, а на его место назначен технический директор корпорации Парага Аргавала.
До сих пор Джек Дорси был гендиректором сразу двух компаний Twitter и финтеха Square. Рынок сначала положительно отреагировал на новость об уходе Дорси — акции в начале торгов в понедельник подскочили на 11%.
Конец эпохи Дорси в Twitter
Эпоха Дорси в Twitter была периодом одного из самых больших подъемов для акций технологических компаний США, но Twitter пропустил его большую часть. Bloomberg отмечал, что за время руководства Дорси, который занял должность главы Twitter шесть лет назад, акции соцсети выросли всего на 75%.
За это время индекс NASDAQ 100 вырос более чем на 280%, а S&P 500 подскочил почти на 140%. Стоимость акций Apple увеличилась более чем на 450%, Amazon — на 580%, котировки Alphabet подскочили примерно на 345%, а Microsoft — на 640%. При этом котировки Square, также основанные Джеком Дорси, продемонстрировали рост стоимости более чем на 2000% с момента IPO в 2015 году.
На момент написания новости 1 акция Twitter стоит $42.82. Вуд купила 1 миллион по цене — $43,94.