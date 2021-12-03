Усманов продал "ВКонтакте" и Mail.ru окружению Путина

Холдинг USM миллиардера Алишера Усманова продал пакет акций VK (бывшая Mail.ru Group) группе "Согаз", крупнейшими акционерами которой являются Юрий Ковальчук и "Газпром". VK принадлежит крупнейшая роSSийская социальная сеть ВКонтакте, а также Одноклассники и почта Mail.ru.

Об этом сообщается в пресс-релизе USM.

"Акционерное участие в VK Group во многом определило развитие и стало важной частью истории нашего холдинга. Наш подход – максимальная свобода действий для молодого и энергичного менеджмента, поэтому еще три года назад я и мои партнеры передали право голосовать нашими акциями VK Group ее руководству" , - цитирует Усманова роSSийский Forbes.

По состоянию на начало 2021 года в число крупнейших акционеров "Согаз" входили входящий в ближайшее окружение Владимира Путина Юрий Ковальчук, компания "Газпром", которой руководит приближенный к Путину Алексей Миллер, а также двоюродный племянник Путина Михаил Шеломов и Антон Устинов, бывший помощник президента "Роснефти" Игоря Сечина.

Холдинг Усманова владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале акционерного общества "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосующих акций компании. В "МФ Технологиях" USM полагалось через ПАО "МегаФон" 45%. В результате сделки весь этот пакет акций в капитале VK Group был продан группе "Согаз".

Перед этим "Газпромбанк" приобрел 36% акций "МФ Технологии" в Сбербанке.

ВКонтакте, Одноклассники и Mail.ru находятся под санкциями, доступ к ним в Украине закрыт.