За ноябрь СБУ заблокировала 53 кибератаки на органы государственной власти

Было почти 32 000 потенциальных киберинцидентов.

За ноябрь 2021 года Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ нейтрализовал 53 кибератаки на информационные системы органов государственной власти.

В общей сложности было проверено более 31 000 критическое событие информационной безопасности, сообщили в пресс-службе СБУ.

Фото: СБУ

Основными типами обнаруженных хакерских атак были:

  • соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);

  • попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);

  • атаки на веб-приложения (Web App Attack);

  • вредоносное программное обеспечение (Malware)

Напомним, что в сентябре на органы государственной власти Украины также совершили 53 хакерских атаки. В общей сложности было 33 000 киберинцидентов.



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