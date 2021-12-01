СБУ заявила о ликвидации ботофермы из 6 тыс. аккаунтов, которые подстрекали к протестам

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве группу лиц, которые "обслуживали" ботоферму, распространяющую антиукраинский контент. Злоумышленники управляли почти 6 тысячами ботов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

По данным следствия, в группу входило 9 жителей Киева . Они разработали и использовали специализированные программы и оборудование, позволяющее управлять ботами. В частности, искусственный интеллект позволял: -

осуществлять автоматическую регистрацию новых аккаунтов;

наполнять контентом профили;

одновременно администрировать большое количество пользователей популярных социальных сетей.

"Для повышения уровня доверия злоумышленники распространяли информацию с «верифицированных аккаунтов», используя поддельные документы граждан Украины. Фальшивки давали службе поддержки Facebook для подтверждения «подлинности личности». Затем «верифицированные» таким образом аккаунты использовали для распространения публикаций и комментариев по заказу третьих лиц. В большинстве своем это контент, направленный на усиление протестных настроений в Украине, в том числе антивакцинаторских", - заявляют в СБУ .

Еще одним направлением "деятельности" ботофермы было размещение рекламы мошенников, привлекавших потенциальных жертв на фишинговые сайты банковских учреждений, международных брокерских проектов и онлайн-казино для похищения средств.

"Установлено также, что дельцы находились в сговоре с владельцами мошеннических колл-центров, регулярно "снабжая" их новыми "клиентами" из числа своих читателей. По предварительной информации, за каждую такую жертву злоумышленники получали денежное вознаграждение", - сообщают в спецслужбе.

Правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленников компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами получения заказов на продвижение публикаций, пропагандирующих антивакцинацию и участие в протестных акциях; более 500 поддельных электронных копий документов, удостоверяющих личность граждан Украины; оборудование и программное обеспечение, позволяющее одновременно анонимно администрировать большое количество аккаунтов; более 100 банковских карт, которые использовались для анонимизации платежей, полученных за предоставленные противоправные услуги.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) и ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.