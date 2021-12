Глава застопорившегося криптовалютного проекта Meta покинул компанию

Дэвид Маркус (David Marcus), глава криптовалютного проекта Meta (бывшей Facebook) Diem сегодня объявил, что покидает компанию. Бывший руководитель PayPal присоединился к Facebook в 2014 году для запуска Messenger, но, в конечном счёте, взял на себя обязанности по запуску криптовалюты и кошелька, в то время известных как Libra и Calibra.

В октябре Meta осуществила пилотный запуск кошелька под названием Novi, но только в США и Гватемале. Кроме того, он поддерживался единственной криптовалютой — стейблкоином Paxos. Криптовалюта Diem, которая вызвала массу недовольства регулирующих органов и политиков по всему миру, так и не была запущена.

Personal news: after a fulfilling seven years at Meta, I’ve made the difficult decision to step down and leave the company at the end of this year. (1/7)

— David Marcus (@davidmarcus) November 30, 2021