Глава застопорившегося криптовалютного проекта Meta покинул компанию

Глава застопорившегося криптовалютного проекта Meta покинул компанию

Дэвид Маркус (David Marcus), глава криптовалютного проекта Meta (бывшей Facebook) Diem сегодня объявил, что покидает компанию. Бывший руководитель PayPal присоединился к Facebook в 2014 году для запуска Messenger, но, в конечном счёте, взял на себя обязанности по запуску криптовалюты и кошелька, в то время известных как Libra и Calibra.

Источник изображения: The Verge

В октябре Meta осуществила пилотный запуск кошелька под названием Novi, но только в США и Гватемале. Кроме того, он поддерживался единственной криптовалютой — стейблкоином Paxos. Криптовалюта Diem, которая вызвала массу недовольства регулирующих органов и политиков по всему миру, так и не была запущена.

Personal news: after a fulfilling seven years at Meta, I’ve made the difficult decision to step down and leave the company at the end of this year. (1/7)

— David Marcus (@davidmarcus) November 30, 2021

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В сообщениях на своих страницах в Facebook и Twitter Маркус сказал, что видит большие перспективы в криптовалютном проекте Facebook и верит в его успех, но хочет покинуть компанию чтобы реализовать себя в качестве предпринимателя. Он объявил, что передаёт полномочия вице-президенту Novi Стефану Касриэлю (Stephane Kasriel), бывшему сотруднику PayPal и генеральному директору Upwork.

Пока неясно, что уход Маркуса означает для криптовалютного проекта Meta и как он согласуется с планами главы компании Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg). Его уход произошёл через день после того как Джек Дорси (Jack Dorsey) покинул пост генерального директора Twitter.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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