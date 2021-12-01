Японская компания Zoom подала в суд на одноимённый сервис видеосвязи из-за прав на название

Японская компания Zoom подала в суд на одноимённый сервис видеосвязи из-за прав на название

Zoom, японский производитель записывающего оборудования с рыночной капитализацией около $85 миллионов, подал в суд на американскую компанию Zoom Video Communications, стоящую за популярным одноимённым видеоконференцсервисом. Японская фирма хочет защитить свои права на торговую марку. При этом японская Zoom не будет требовать от американского тёзки возмещения убытков.

Источник изображения: Tiffany Hagler-Geard / Bloomberg

В заявлении для Токийской фондовой биржи местная компания сообщила, что подала иск против Zoom Video Communications в окружной суд Токио. Японская Zoom, в которой работает 95 сотрудников, заявила, что не заинтересована в финансовом урегулировании спора, поскольку хочет, чтобы её зарегистрированная торговая марка была защищена законом.

Zoom Corp. основана в 1983 году и зарегистрирована на бирже Jasdaq. Компания заявляет, что несколько юридических фирм, специализирующихся на интеллектуальной собственности, сообщили ей, что существует высокая вероятность того, что предоставление американской Zoom услуг видеоконференцсвязи потребителям нарушает её права на зарегистрированный товарный знак.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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