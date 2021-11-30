Исследователи призывают изучить влияние TikTok на здоровье пользователей

Исследователи призывают изучить влияние TikTok на здоровье пользователей

За последние годы сервис коротких видео TikTok стал невероятно популярным по всему миру. Однако о влиянии платформы на здоровье пользователей практически ничего неизвестно. По мнению некоторых исследователей, это должно вызывать беспокойство, поскольку способность соцсетей наносить вред здоровью пользователей, особенно детей и подростков, уже была доказана прежде.

Источник изображения: iXimus / Pixabay

«Платформа такая огромная, но научных исследований по ней практически нет», — отметил Марко Зенон (Marco Zenone), сотрудник Лондонской школы гигиены и тропической медицины. По его мнению, исследователи должны вплотную заняться изучением возможных последствий длительного взаимодействия с TikTok для пользователей. Прежде всего, это необходимо для того, чтобы определить, имеет ли платформа проблемы, аналогичные тем, что уже были выявлены в прошлом у других соцсетей. Речь идёт о негативном воздействии на психику несовершеннолетних пользователей, а также демонстрации противоправного контента, алкогольной продукции, фейковой информации и др.

Слабая изученность TikTok, по мнению Зенона, обусловлена тем, что платформа очень быстро стала популярной и исследователи попросту не могут наверстать упущенное. В настоящее время аудитория TikTok превышает 1 млрд человек, но многие исследования по-прежнему сконцентрированы на Facebook и Instagram, хотя сервис коротких видео уже давно может считаться полноправным игроком в сегменте соцсетей. Важно и то, что значительную часть аудитории составляют дети, подростки и молодые люди.

Ещё исследователь считает, что платформа может стать эффективным средством продвижения вредных для здоровья продуктов, как это было с электронными сигаретами Juul в Instagram. Кроме того, на платформе немало пользователей дают медицинские советы, качество которых может оказаться весьма спорным, что также теоретически является опасным для здоровья пользователей. Ещё одна большая проблема соцсетей связана с распространением дезинформации. Изучения требует этот вопрос, а также то, насколько качественно модерируется на платформе ненавистнический контент, дезинформация и др.

Зенон отметил, что преимущество TikTok заключается в возможности учиться на ошибках Facebook, Instagram и других социальных сетей. Однако исследователям следует уделять больше внимания платформе коротких видео, подробно изучая все возможные варианты её воздействия на разные категории пользователей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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