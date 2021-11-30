Glovo покупает Zakaz.ua, - AIN.ua

Фонд Черновецкого может продать Zakaz.ua испанской компании Glovo за 60-80 млн долларов.

Об этом сообщило со ссылкой на собственные источники издания AIN.ua.

Оно пишет, что первая информация о потенциальном соглашении появилась еще летом 2021 года, но никаких деталей тогда известно не было.

За время существования сервис Zakaz.ua привлек около 9 млн долларов инвестиций, последняя – на 5 млн евро в 2020 году. Ведущим инвестором выступил текущий акционер Zakaz.ua, компания Chernovetskyi Investment Group Степана Черновецкого (сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого). В 2020 году выручка компании Zakaz.ua составила 85 млн долларов, план на 2021 год – 128 млн долларов.

"Для Glovo покупка Zakaz.ua - отличный шанс укрепить и быстро масштабировать свой бизнес. Компания развивает в Украине доставку, а также начала открывать dark stores. Сейчас Glovo занимает ведущую позицию по доставке из ресторанов, в то время как Zakaz.ua, по их собственными заверениями, лидер на рынке доставки из супермаркетов. Соглашение поможет Glovo аккумулировать все сильные стороны в рамках одного бренда", – пишет издание.

Glovo – это сервис доставки, позволяющий приобрести, доставить, передать любой предмет или продукт в пределах города. Компания из Барселоны сегодня работает более чем в 900 городах в 23 странах мира на трех континентах – Европе, Азии и Африке.

В Украине сервис Glovo приступил к работе в октябре 2018 года.