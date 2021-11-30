Антимонопольный комитет обязал компанию Цукерберга продать Giphy

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) обязало компанию Meta (владельца Facebook) продать сервис для поиска и хранения анимаций Giphy.

Об этом сообщает Associated Press.

В заявлении CMA сказано, что рассматриваемое соглашение может повлечь за собой ограничение доступа конкурентов Meta к контенту Giphy и увеличение трафика платформ компании, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram.

Регулятор выразил опасение, что Meta может потребовать от других компаний предоставлять больше данных для доступа к GIF-файлам, размещенным на платформе Giphy. Вместе с этим CMA увидела в Giphy потенциального конкурента Meta на рынке интернет-рекламы, устраненного вследствие слияния компаний.

В Meta сообщили, что не согласны с решением и рассматривают разные варианты действий, в том числе апелляцию.

В августе издание Bloomberg опубликовало отчет, согласно которому Giphy снизила свою стоимость перед соглашением с Meta (тогда еще Facebook), чтобы не сообщать о поглощении антимонопольным службам. Издание заявило, что Giphy выплатила инвесторам дивиденды, после чего ее стоимость упала до 18,8 млн. долларов. Согласно американским законам, компании обязаны информировать антимонопольные службы, если сумма сделки превышает 92 млн. долларов.

В октябре регулятор выписал Meta штраф в 69,5 млн долларов за уклонение от регулярного предоставления информации в рамках проверки сделки. Речь была о выдвинутом к Meta требовании конкурировать с Giphy так же, как она делала бы это без слияния. В CMA утверждали, что американская корпорация "значительно ограничила объем" своих отчетов о ходе выполнения этого требования, невзирая на многократные предупреждения.

Компания Facebook купила Giphy в мае 2020 года. Сумма сделки составила 400 млн. долларов.

Это первый случай, когда британский антимонопольный регулятор пытается упразднить завершенное соглашение с участием крупнейших IT-компаний.