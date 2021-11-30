Власти РоSSии проведут психоанализ граждан по профилям в соцсетях

Для этого планируют привлечь искусственный интеллект.

Власти РоSSии проведут психоанализ граждан по профилям в соцсетях
Фото: Коммерсантъ

Власти РоSSийской Федерации заинтересовались использованием искусственного интеллекта для анализа психологического состояния россиян по их учетным записям в социальных сетях.

Грант на исследования в данной области от Аналитического центра при правительстве получил Институт системного программирования им. Иванникова (ИСП). По итогам работы должна появиться технология психодиагностики по анализу данных профиля соцсети, пишет "Коммерсант".

"Он призван помочь бороться с группами смерти, вовлечением граждан в террористическую деятельность и экстремизм, считают в правительстве. Но, по мнению юристов, применение такой технологии может противоречить действующему законодательству по защите персональных данных", - говорится в публикации.

ФГБУ "Институт системного программирования им. В. П. Иванникова" 23 ноября объявил тендер стоимостью 36 млн руб. (более 13 млн грн) на проведение исследования. Итоги конкурса подведут уже 29 ноября. Подрядчик должен выполнить работу до 1 сентября 2024 года.

В тендерной документации заказчик отмечает, что распространение технологий, использующих цифровые следы для анализа личности, "открывает широкие возможности оценки личности и прогнозирования ее поведения без осуществления психологического тестирования, которое требует ее добровольного согласия".

"Когда мы выкладываем фотографии в соцсетях, то рассчитываем, что они будут интересны нашим друзьям и знакомым. Однако выходит, что ФГБУ будет собирать ваши данные и будет присваивать вам "оценки личности", будет проводить "психологическую диагностику", цели которой непонятны", - считает преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов.

"Еще больше вопросов вызывает перспектива обработки подрядчиком данных по соцсетям, которые человек не делает публичными", - отмечает директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович. Эксперт убежден, что в таком случае власти должны получать от граждан отдельное согласие на анализ информации.

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