Австралия может обязать соцсети раскрывать личности сетевых хулиганов и клеветников

Австралия может обязать соцсети раскрывать личности сетевых хулиганов и клеветников

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон (Scott Morrison) представил законопроект, согласно которому социальные сети будут обязаны раскрывать личности сетевых троллей или лиц, публикующих порочащую либо клеветническую информацию.

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Как заявил господин Моррисон в ходе пресс-конференции, люди, считающие, что их опорочили в Интернете, смогут получать судебные приказы, согласно которым крупные соцсети вроде Twitter и Facebook будут должны идентифицировать лиц, опубликовавших соответствующие сообщения. Если администрации сервисов не смогут этого сделать, им придётся самим отвечать за клевету — платить штраф.

Согласно действующему в Австралии законодательству, владеющие соцсетями компании не считаются издателями материалов, которые публикуются на их платформах. Так, если пользователь публикует комментарий порочащего характера на странице в Facebook, то бремя юридических последствий возлагается на владельца этой страницы. Обсуждение законопроекта в парламенте страны стартует на предстоящей неделе — документ появился после постановления Верховного суда, согласно которому владеющие социальными сетями компании могут привлекаться к ответственности за комментарии на их платформах.

Представитель Meta (владеет Facebook) заявила, что компания даст комментарии после подробного ознакомления с законодательной инициативой. Австралийский Комиссар по электронной безопасности Джули Инман Грант (Julie Inman Grant) ранее высказала мнение, что реализовать подобную норму будет проблематично. В прошлом году в ходе сенатских слушаний она заявила: «Я думаю, что Facebook было бы очень трудно первично или повторно идентифицировать 2,7 млрд своих пользователей».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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