Индийские власти рекомендуют не спешить с предзаказами на подключение к Starlink

Индийские власти рекомендуют не спешить с предзаказами на подключение к Starlink

По сообщениям сетевых источников, правительство Индии порекомендовало жителям страны не оформлять предварительные заказы на подключение к спутниковому интернету Starlink, который развёртывается американской компанией SpaceX и не имеет лицензий, необходимых для работы на территории страны. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на соответствующее заявление индийских властей.

Источник изображения: Starlink

В заявлении правительства, которое было опубликовано ранее на этой неделе, сказано, что Starlink было приказано соблюдать действующее в стране законодательство и отказаться от «бронирования/предоставления услуг спутникового интернета в Индии». Очевидно, компании Илона Маска (Elon Musk) потребуется получить одобрение местных регуляторов прежде, чем власти разрешат Starlink приступить к предоставлению услуг широкополосного интернет-доступа на территории страны.

Напомним, сервис Starlink был зарегистрирован в Индии 1 ноября. Согласно имеющимся данным, к настоящему моменту SpaceX уже начала проведение рекламной кампании в поддержку сервиса и даже начала принимать предварительные заказы на подключение к спутниковой сети. Представители индийского правительства и SpaceX воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

Источник отмечает, что всё большее число компаний стремится к предоставлению услуг спутникового интернета, которые строятся на основе компактных спутников, выводимых на разные орбиты Земли. Ожидается, что такой подход позволит обеспечить доступ пользователей к скоростному интернету с малыми задержками по всему миру. Особенно спутниковый интернет актуален для удалённых и труднодоступных районов, которые в силу разных причин не могут быть охвачены наземной инфраструктурой.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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