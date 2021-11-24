Интернет в Киеве стремительно дорожает: минимальный тариф вырос до 280 грн/месяц

В Киеве становится все меньше телеком-компаний, а цены на домашний интернет уже превысили психологическую отметку. В частности, стоимость самого дешевого тарифа составляет 280 грн в месяц.

Интернет в Киеве стремительно дорожает из-за нехватки провайдеров: минимальный тариф вырос до 280 грн/месяц

По словам члена правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) Александра Арутюняна, тариф на 100 Мбит/с преодолел свой максимум - 200 грн/месяц, а интернет со скоростью 1 Гбит/с стоит в тарифах больше 300 грн/мес.

Подорожание интернета связано с рядом факторов - подорожание цен на кабель, причем выросли и пошлина, и логистика, а также повышение стоимости доступа к домовой инфраструктуре, которую спровоцировало поведение как жилищно-эксплуатационных контор, так и объединений совладельцев многоквартирных домов.

По прогнозу Александра Арутюняна, в ближайшее время на рынке ожидается повышение расценок на доступ к кабельной канализации, которой распоряжается "Укртелеком".

Кроме того, специалисты с данной отрасли уходят работать в другие направления из-за низких зарплат в индустрии.

В компании Киевстар прокомментировали повышение тарифов на домашний интернет, отметив, что это вынужденный шаг из-за роста платы за доступ к электросетям, подорожание электроэнергии, повышение себестоимость медного кабеля, а также инфляции.

Однако, не все провайдеры готовятся к повышению цен. Сеть "Ланет" пересматривать тарифы в этом году не планирует.

В "Укртелекоме" в зависимости от скорости и места предоставления услуги тарифы на домашний интернет со следующего года будут стоить от 170 до 360 грн в месяц для старых клиентов. Для новых - тарифы будут составлять от 50 Мбит/с за 165 грн в месяц, а премиальные включения 1 Гбит/с от 360 грн в месяц в зависимости от населенного пункта.

Ранее сообщалось, что Киевстар со 2 декабря меняет условия пользования в ряде своих тарифов.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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