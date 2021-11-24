Акции Zoom упали в цене почти на 15 % на фоне публикации финансового отчёта

На этой неделе Zoom Video Communications опубликовала финансовый отчёт по итогам третьего квартала, который показал, что процесс замедления роста основных показателей компании продолжается. На фоне этого фирмы с Уолл-стрит снизили целевые ориентиры по цене акций Zoom, после чего стоимость ценных бумаг копании упала на 14,71 %.

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Согласно имеющимся данным, инвестиционный дом BTIG снизил целевую цену акций Zoom с $460 до $400 и подтвердил рейтинг «покупать», объяснив корректировку желанием «лучше отразить текущее настроение рынка». Deutsche Bank Research снизил 12-месячную целевую стоимость акций Zoom с $350 до $280 за одну ценную бумагу. Компании Baird, Guggenheim, Wells Fargo, Stifel, UBS, Piper Sandler и KeyBanc также снизили ценовые ориентиры по акциям Zoom. Несмотря на это, источник отмечает, что в целом Уолл-стрит по-прежнему настроена оптимистично в отношении будущего компании.

«Хотя мы продолжаем оценивать стратегические инициативы Zoom и инвестиции в ключевые области роста, нам сложнее симпатизировать акциям, рост которых резко замедляется, а нерентабельность оказывает дополнительное давление», — прокомментировали данный вопрос в Deutsche Bank.

Напомним, за последний квартал, завершившийся для Zoom 31 октября, выручка компании выросла на 34 %, тогда как за предыдущий аналогичный отрезок времени отмечался рост на уровне 54 %. На четвёртый квартал 2021 финансового года Zoom прогнозирует скорректированную прибыль в размере от $1,06 до $1,07 на акцию при выручке от $1,051 до $1,053 млрд, что означает рост на уровне 19 %.



