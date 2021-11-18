СНБО анонсировал масштабные учения по киберзащите Grid NetWars

Учения такого уровня в Украине проведут впервые.

СНБО анонсировал масштабные учения по киберзащите Grid NetWars
Фото: platforma-msb.org

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны совместно с проектом USAID "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины" 2 декабря проведут обучающий турнир по киберзащите объектов критической инфраструктуры Grid NetWars.

Учения такого уровня в Украине проведут впервые, сообщает пресс-служба РНБО.

"Применение РоSSийской Федерацией новейших кибертехнологий, направленных на уничтожение критической информационной инфраструктуры Украины, уже сегодня требует безотлагательных мер, направленных на повышение эффективности национальной системы кибербезопасности, в первую очередь укрепление кадрового потенциала экспертов, отвечающих за кибербезопасность государства, что предусмотрено и обновленной Стратегией кибербезопасности Украины. Одной из таких мер является обучение Grid NetWars, которое в режиме реального времени позволит получить передовой опыт в сфере идентификации и противодействия кибератакам на критическую инфраструктуру Украины и повысит готовность украинских специалистов к реагированию на киберинциденты любой сложности", - рассказал руководитель управления обеспечения деятельности НКЦК профильной службы Аппарата СНБО Сергей Прокопенко.

Сценарии учений Grid NetWars созданы SANS Institute – ведущей мировой организацией, обучающей, развивающей и сертифицирующей специалистов по кибербезопасности от начального до высших уровней.

В рамках Grid NetWars пройдут командные соревнования по отображению имитированных кибератак. Специалисты государственных ведомств и частных компаний отработают на практике умение защищать объекты критической инфраструктуры от хакеров.

Напомним, в августе 2021 года президент Владимир Зеленский подписал обновленную Стратегию кибербезопасности Украины. Она содержит перечень вызовов и угроз, стоящих перед Украиной в сфере кибербезопасности, предлагает основы развития национальной системы защиты от киберугроз, определяет основные приоритеты и стратегические цели обеспечения кибербезопасности Украины, а также направления внешнеполитической деятельности и стратегические задачи, стоящие перед государством в данной сфере.

Также Зеленский подписал указ о создании в Украине кибервойск в структуре Министерства обороны.

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