TikTok предпримет меры для борьбы с опасными челленджами

TikTok предпримет меры для борьбы с опасными челленджами

Сервис коротких видео TikTok начал борьбу с распространением потенциально опасных челленджей и постановочных видео с членовредительством на платформе. Некоторые из них являются увлекательными и безобидными, а некоторые оказываются более рискованными и травмоопасными.

Источник изображения: antonbe / pixabay.com

Администрация сервиса заказала опрос более 10 000 подростков, родителей и учителей в нескольких странах, включая США и Великобританию. Выяснилось, что 31 % подростков принимали участие в каком-либо онлайн-челлендже. Респондентов спросили о том, как они оценивают уровень риска какого-либо челленджа, с которым они сталкивались в последнее время в онлайн-сервисах, не обязательно в TikTok. Около 48 % заявили, что он безопасен, 32 % сочли его сопряжённым с небольшим риском, а 14 % сказали, что он рискованный или опасный. Ещё 3 % квалифицировали челлендж как «очень опасный», и ещё 0,3 % заявили, что сами принимали в таком участие.

Что намного важнее, 46 % подростков признались, что хотели бы получить больше информации о постановочных роликах на тему членовредительства и самоубийства, а ещё 31 % сообщили, что «испытали их негативное влияние» — распознать такие постановки не всегда просто. Кроме того, 37 % взрослых заявили, что им трудно обсуждать подобные темы, не привлекая к ним лишнего внимания. Администрация TikTok объявила, что уже удаляет записи такого рода, поскольку они могут повлиять на благополучие подростков, зачастую воспринимающих постановку как реальность.

Сервис также собирается расширить набор технических инструментов, которые предупреждают службу безопасности о резком росте числа нарушений, связанных с какими-либо хештегами. При необходимости подборка связанного контента будет иметь специальную пометку. Содержание такой пометки разрабатывалось совместно с детским психиатром и ученым-бихевиористом. А пользователям, которые обеспокоены данными вопросами, TikTok предлагает посетить центр безопасности сервиса, чтобы узнать, как распознать подобный потенциально опасный контент.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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