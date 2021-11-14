В новой версии Google Фото упрощён доступ к папке со скриншотами

Приложение Google Фото, являющееся одним из самых популярных софтверных продуктов компании Google , продолжает получать улучшения и новые возможности. На этот раз разработчики упростили доступ к локальной папке, в которой хранятся скриншоты. На главной странице приложения появилась новая кнопка, при нажатии на которую можно перейти к взаимодействию со снимками экрана, сохранёнными на устройстве и синхронизированными с Google Фото.

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Прежде пользователям Google Фото, если они хотели выполнить какие-либо действия со скриншотами, требовалось прокрутить меню вниз, в разделе «Библиотека» найти папку «Скриншоты» и выбрать её. Теперь же сделать это будет проще, поскольку соответствующий элемент появился прямо на главной странице пользовательского интерфейса. Кнопка также отображает количество новых снимков экрана и выводится на главную страницу только после появления в папке новых элементов. Это разумно, поскольку пользователи чаще всего просматривают скриншоты сразу после их создания.

Согласно имеющимся данным, Google Фото ждут и другие нововведения. Не так давно разработчики анонсировали новую функцию «Больше похожих на это», которая позволяет быстро находить похожие изображения без необходимости пролистывания всей библиотеки снимков. Пользователи также смогут изменять дату и время в хранящихся в библиотеке видео и фото. В настоящее время новые функции доступны в бета-версиях приложения Google Фото. Для широких масс пользователей они будут развёрнуты вместе с одним из будущих обновлений.



