Неизвестным хакерам удалось взломать систему электронной почты ФБР

Стало известно, что на этой неделе неизвестные хакеры взломали внешнюю систему электронной почты Федерального бюро расследований США . Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные организации Spamhaus, которая следит за распространением спам-сообщений и связанными с ними кибератаками.

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Согласно имеющимся данным, после проведения успешной атаки хакеры разослали от имени ФБР десятки тысяч электронных писем с предупреждением о возможной кибератаке. Представители ФБР подтвердили инцидент и сообщили, что ведомство совместно с Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры расследуют его обстоятельства. «Это текущая ситуация, и в настоящее время мы не можем предоставить дополнительную информацию», — прокомментировал данный вопрос представитель ФБР.

Источник отмечает, что у ФБР есть несколько систем электронной почты. Похоже, что взлому подверглась внешняя система, которая является общедоступной и используется сотрудниками ведомства для взаимодействия с общественностью. Для передачи секретной информации агенты ФБР используют внутреннюю почту, до которой в этот раз хакерам добраться не удалось.

Специалисты из Spamhaus установили, что хакеры рассылали письма с темой «Срочно: злоумышленник в системе» от имени Министерства внутренней безопасности США . В сообщении говорилось, что злоумышленником является специалист по информационной безопасности Винни Троя (Vinny Troia), который в прошлом году вёл расследование инцидентов, связанных с хакерской группировкой The Dark Overlord. Отмечается, что письма не содержали вредоносных файлов, поэтому цель атаки злоумышленников могла заключаться в том, чтобы опорочить имя специалиста.



