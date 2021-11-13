Instagram добавила в Reels преобразование текста в речь и голосовые эффекты, как в TikTok

Instagram добавила в фирменный сервис коротких видео Reels поддержку двух новых функций, которые уже некоторое время присутствуют в TikTok. Речь идёт о преобразовании текста в речь и различных голосовых эффектах, которые позволяют изменять звучание голоса согласно встроенным пресетам.

Источник изображений: Instagram

Для того, чтобы воспользоваться преобразованием текста в речь, следует в разделе Reels приложения Instagram загрузить или записать видео. После этого необходимо нажать на иконку в виде облака с текстом, выбрать пункт «Преобразование текста в речь», а затем выбрать необходимый вариант голоса и ввести текст. Дальше можно продолжить публикацию ролика как обычно.

Для того, чтобы добавить к ролику голосовые эффекты, после его записи или загрузки необходимо нажать на значок в виде ноты, чтобы открыть аудиомикшер, открыть пункт «Эффекты» и выбрать из списка необходимый. Доступно три варианта: «гелий», «гигант» и «робот».

Ранее сегодня мы сообщали, что Instagram предлагает пользователям Reels поощрения в размере до $35 тысяч за публикацию роликов, чтобы повысить популярность сервиса. Лидером на рынке социальных сервисов для обмена короткими видеороликами является TikTok, который может похвастаться более чем 1 миллиардом ежемесячно активных пользователей.



