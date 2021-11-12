YouTube объявил, что будет скрывать количество дизлайков к видео. Ролик об этом стремительно набрал тысячи дизлайков

YouTube объявил, что с 11 ноября видеохостинг будет скрывать дизлайки к видео на своем сайте. Компания заявляет, что изменение направлено на то, чтобы не дать менее популярным авторам стать объектом атак или преследований — к тому же, сама кнопка дизлайка останется, не будет видно лишь их количество. Кроме того, это объясняется как возможность способствовать «уважительному взаимодействию между зрителями и создателями».

YouTube объявил, что будет скрывать количество дизлайков к видео. Ролик об этом стремительно набрал тысячи дизлайков

Инициатива догнала инициатора.

Видеохостинг выпустил отдельное видео, в котором рассказывается, как будет работать новая функция. Пользователи отнеслись к такой инициативе резко негативно, и ролик с объяснениями об изменениях сразу же начали дизлайкать и критиковать в комментариях. На момент написания материала у видео «News about dislikes» 7,1 тысяча лайков, а дизлайков — 23 тысячи.

Сервис утверждает, что при тестировании скрытых дизлайков люди с меньшей вероятностью использовали кнопку для унижения автора. По их оценкам, комментарий «Я пришёл сюда, чтобы дизлайк поставить» кажется менее удовлетворительным, если на самом деле тебе не видно, как растёт число пальцев вниз. Тем не менее, такое поведение может всё ещё в каком-то объёме продолжаться, поскольку креаторы могут видеть дизлайки на собственных видео в YouTube Studio. По заявлению YouTube, это по-прежнему позволяет благонамеренным зрителям оставлять личные отзывы создателям контента.

Другие социальные сети также предоставляют пользователям возможность скрывать «показатели рейтинга» — Instagram и Facebook тоже разрешают не показывать количество лайков, если креаторы хотят избежать потенциального социального давления, связанного с тем, что ваш основной показатель успеха на платформе показан всем.

Ещё в марте YouTube объявил, что экспериментирует с сокрытием дизлайков в публичном доступе, и отдельные создатели уже давно имели возможность скрывать рейтинги своих видео. Однако тот факт, что количество пальцев вниз будет не видно вообще всем зрителям (постепенно, согласно YouTube), имеет большое значение — пользователи привыкли видеть соотношение лайков и дизлайков, как только они нажимают на видео, и могут использовать это число, чтобы решить, продолжать ли просмотр.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Патрульная полиция запустила чат-бот для охотников за закладчиками наркотиковПатрульная полиция запустила чат-бот для охотников за закладчиками наркотиков
Тарифы на интернет в Украине уже вскоре взлетят: провайдеры назвали причинуТарифы на интернет в Украине уже вскоре взлетят: провайдеры назвали причину
Неизвестный заблокировал аккаунт главы Instagram через службу поддержки соцсетиНеизвестный заблокировал аккаунт главы Instagram через службу поддержки соцсети
Twitter сформировала команду по работе с блокчейном и криптовалютамиTwitter сформировала команду по работе с блокчейном и криптовалютами
США ввели санкции за киберпреступления против двух граждан - Украины и РоSSииСША ввели санкции за киберпреступления против двух граждан - Украины и РоSSии
Блок рекламы


Похожие новости
США объявили награду в 10 млн долларов за информацию о хакерах DarkSideСША объявили награду в 10 млн долларов за информацию о хакерах DarkSide
YouTube перестанет монетизировать низкокачественные видео для детейYouTube перестанет монетизировать низкокачественные видео для детей
Facebook будет судиться с украинцем, которого подозревают в краже данных 178 млн пользователейFacebook будет судиться с украинцем, которого подозревают в краже данных 178 млн пользователей
Google рассказала об атаках «русскоговорящих хакеров» на блогеров YouTubeGoogle рассказала об атаках «русскоговорящих хакеров» на блогеров YouTube
Ботнет FreakOut заражает цифровые видеомагнитофоны для тайной добычи криптовалютБотнет FreakOut заражает цифровые видеомагнитофоны для тайной добычи криптовалют
Американский регулятор предупредил, что будет штрафовать продавцов за фейковые обзоры и отзывыАмериканский регулятор предупредил, что будет штрафовать продавцов за фейковые обзоры и отзывы
Twitter будет продвигать собственный аналог Clubhouse, финансово поддерживая создателей контентаTwitter будет продвигать собственный аналог Clubhouse, финансово поддерживая создателей контента
YouTube собирается нанять топ-менеджера для развития направления подкастовYouTube собирается нанять топ-менеджера для развития направления подкастов
«Google» — самый популярный запрос в Bing. Об этом заявил представитель компании в европейском суде
YouTube удалил немецкие каналы RT из-за фейков о COVID-19YouTube удалил немецкие каналы RT из-за фейков о COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости