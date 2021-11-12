YouTube объявил, что будет скрывать количество дизлайков к видео. Ролик об этом стремительно набрал тысячи дизлайков

YouTube объявил, что с 11 ноября видеохостинг будет скрывать дизлайки к видео на своем сайте. Компания заявляет, что изменение направлено на то, чтобы не дать менее популярным авторам стать объектом атак или преследований — к тому же, сама кнопка дизлайка останется, не будет видно лишь их количество. Кроме того, это объясняется как возможность способствовать «уважительному взаимодействию между зрителями и создателями».

Инициатива догнала инициатора.

Видеохостинг выпустил отдельное видео, в котором рассказывается, как будет работать новая функция. Пользователи отнеслись к такой инициативе резко негативно, и ролик с объяснениями об изменениях сразу же начали дизлайкать и критиковать в комментариях. На момент написания материала у видео «News about dislikes» 7,1 тысяча лайков, а дизлайков — 23 тысячи.

Сервис утверждает, что при тестировании скрытых дизлайков люди с меньшей вероятностью использовали кнопку для унижения автора. По их оценкам, комментарий «Я пришёл сюда, чтобы дизлайк поставить» кажется менее удовлетворительным, если на самом деле тебе не видно, как растёт число пальцев вниз. Тем не менее, такое поведение может всё ещё в каком-то объёме продолжаться, поскольку креаторы могут видеть дизлайки на собственных видео в YouTube Studio. По заявлению YouTube, это по-прежнему позволяет благонамеренным зрителям оставлять личные отзывы создателям контента.

Другие социальные сети также предоставляют пользователям возможность скрывать «показатели рейтинга» — Instagram и Facebook тоже разрешают не показывать количество лайков, если креаторы хотят избежать потенциального социального давления, связанного с тем, что ваш основной показатель успеха на платформе показан всем.

Ещё в марте YouTube объявил, что экспериментирует с сокрытием дизлайков в публичном доступе, и отдельные создатели уже давно имели возможность скрывать рейтинги своих видео. Однако тот факт, что количество пальцев вниз будет не видно вообще всем зрителям (постепенно, согласно YouTube), имеет большое значение — пользователи привыкли видеть соотношение лайков и дизлайков, как только они нажимают на видео, и могут использовать это число, чтобы решить, продолжать ли просмотр.



