Сбежавших в РоSSию восьмерых экс-сотрудников СБУ подозревают в хакерских атаках на госорганы Украины

Офис генерального прокурора заочно сообщил о подозрении в совершении государственной измены восьмерым бывшим сотрудникам Службы безопасности Украины, ныне являющимся офицерами ФСБ РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, созданная специальными и разведывательными органами иностранных спецслужб преступная организация совершала несанкционированное вмешательство в компьютеры, компьютерные сети, информационно-телекоммуникационные системы органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций Украины, а также других стран с целью сбора разведывательных данных, совершения диверсий и других преступлений.

В ходе расследования правоохранители разоблачили подразделение ФСБ РФ , сотрудники которого с использованием хакерской группировки "Армагеддон" (Armageddon) осуществляют атаки на объекты критической информационной инфраструктуры учреждений, обеспечивающих надлежащее функционирование экономической и правоохранительной систем Украины, и ее обороноспособности.

Правоохранители установили причастность к совершению таких противоправных действий бывших сотрудников Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.

По данным следствия, во время прохождения службы в органах СБУ в служебные обязанности фигурантов входило обеспечение контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, а после совершения измены они обеспечивали проведение в этой сфере разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

"В ходе следствия было доказано, что бывшие сотрудники украинской спецслужбы с использованием завербованных хакеров осуществляли кибератаки, направленные на несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, телекоммуникационных сетей Украины, создание скрытых технических каналов утечки информации, сбор конфиденциальной информации, в том числе информации с ограниченной доступом, похищение идентификаторов доступа и персональных данных, прежде всего, сотрудников правоохранительных органов, военных подразделений, блокирование работы государственных и корпоративных электронных ресурсов, проведение акций кибернетического влияния в интересах специальных и разведывательных органов РоSSийской Федерации", - сказано в сообщении.

Ранее Служба безопасности Украины установила, что в составе оккупационного управления ФСБ в Крыму и в Севастополе действует хакерская группировка Armageddon, заданием которого с 2014 года является разведывательно-подрывная деятельность против Украины.

О подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины было объявлено пяти участникам хакерской группы. Специалистам СБУ удалось поименно установить нескольких крымских хакеров, перехватить их разговоры, а также получить доказательства причастности к атакам.

С 2014 года это подразделение ФСБ осуществило более 5 тысяч киберактак на правительственные компьютерные системы.