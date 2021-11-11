Тарифы на интернет в Украине уже вскоре взлетят: провайдеры назвали причину

В Украине уже вскоре взлетят тарифы на интернет. Повышение стоимости этого вида связи составит 7-12%. Причина такого подорожания – во вмешательстве государства в процесс закупки кабельной продукции для прокладки интернета.

О значительном удорожании услуг интернет-связи предупреждает интернет ассоциация Украины (ИнАУ).

Провайдеры говорят, что будут вынуждены пойти на такой шаг из-за введения пошлины на импортный кабель. В конце октября нынешнего года Окружной админсуд Киева (ОАСК) своим вердиктом заблокировал решение Межведомственной комиссии по международной торговле. Таким образом, Фемида открыла путь к внедрению пошлины на импортную кабельную продукцию.

Пошлина будет составлять 20% от стоимости кабеля. Провайдеры считают такой шаг абсолютно антирыночным и таким, который открывает дорогу к монополизации рынка кабельной продукции в Украине.

Из-за неконкурентоспособности импортного кабеля, рынок возьмут под свой полный король несколько отечественных производителей. Их продукция объективно уступает по качеству импортному кабелю. К тому же, избавившись от сильных конкурентов, они смогут сами бесконтрольно повышать цену на свой продукт.

По словам председателя правления ИнАУ Александра Савчука, в прокладке новых телекоммуникационных сетей стоимость кабеля составляет около 90%. Естественно, подорожание кабеля не сможет не отразиться на стоимости конечного продукта. То есть, на тарифах на интернет.

Таким образом, прокладка новых сетей вырастет на 20%, а в общем тарифы на интернет придется повысить на 7-12%.

Итогом этого станет не только повышение стоимости интернет-связи, но и ухудшение ее качества, а также срыва государственных программ по интернетизации населения.

Напомним, дорожает не только кабельный интернет. Так, например, компания Vodafone также объявила о повышении тарифов на мобильную связь и интернет.