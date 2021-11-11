Украина рассматривает возможность иска против интернет-регистратора RIPE NCC

Организация, выделяющая IP-адреса в Европе, взаимодействует с провайдерами на оккупированных территориях.

Украина рассматривает возможность иска против интернет-регистратора RIPE NCC
Фото: ripe.net

Украина рассматривает возможность судебного иска против интернет-регистратора RIPE NCC.

Об этом сообщается в распоряжении Кабинета министров №1416 от 10 ноября.

Оно позволяет Министерству юстиции по упрощенной процедуре заказать юридическое заключение о наличии правовых оснований и целесообразности обращения с иском к компании RIPE NCC и возможных последствий и рисков такого обращения для государства (в разрезе отказа от юрисдикционного иммунитета, возможных встречных исков, возложения на Украину судебных расходов стороны и т.п.).

В распоряжении говорится, что это делается "в целях надлежащей защиты прав и интересов Украины в зарубежных юрисдикционных органах, защиты информационной безопасности государства и недопущения негативного прецедента по легализации агрессивной политики РоSSийской Федерации в отношении Украины".

В пояснительной записке к распоряжению Кабинета Министров уточняется, что RIPE NCC взаимодействует с провайдерами на временно оккупированной территории Украины.

RIPE NCC – это некоммерческая организация со штаб-квартирой в Амстердаме, которой делегировано право выделять IP-адреса интернет-провайдерам в регионе Европы и Ближнего Востока.

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