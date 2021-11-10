Украинскому хакеру Васинскому грозит 115 лет тюрьмы, - Минюст США

Украинец арестован в Польше по обвинению во взломе американской компании Kaseya.

Украинскому хакеру Васинскому грозит 115 лет тюрьмы, - Минюст США
Фото: Mika Baumeister

Министерство юстиции Соединенных Штатов предъявило обвинение 22-летнему украинцу Ярославу Васинскому, которого связывают с атаками программ-вымогателей на территории США и миллионными ущербами. Хакера 8 октября задержали в Польше по обвинению во взломе американской компании Kaseya.

По информации американского Минюста, Васинский и его сообщники совершали систематические атаки с использованием программы-вымогателя Sodinokibi на компьютеры компаний в США с последующим требованием значительных средств для разблокирования доступа к ним.

Васинский входит в известную хакерскую группировку REvil, которая также причастна к атаке в июле 2021 года на компанию Kaseya (поставщик Apple) и многие другие американские компании.

Согласно законодательству США, в случае признания Васинского виновным по всем обвинениям, ему грозит максимальное наказание в виде 115 лет лишения свободы. Пока он находится в Польше, где должны принять решение об экстрадиции Васинского в США.

Вместе с Васинским по делу проходит 28-летний россиянин Евгений Полянин. Полянину также предъявили официальное обвинение, хотя CNN и Министерство юстиции сообщают, что его пока не поймали.

Министерство финансов США внесло обоих фигурантов дела в "черный" список (SDN List) и ввело санкции - арест активов и запрет на ведение бизнеса в США.

По данным Минюста, жертвами вирусов-вымогателей REvil стали 10 американских компаний в восьми штатах.

Американское правительство начало активную борьбу с REvil после того, как в июле группа атаковала американскую компанию Kaseya, предоставляющую сетевые услуги компаниям, не имеющим собственных IT-департаментов. После кибератаки на Kaseya ФБР удалось получить универсальный ключ дешифрования, позволивший пострадавшим клиентам компании восстановить свои файлы без выкупа.

Тогда же американские спецслужбы смогли получить доступ к некоторым серверам REvil. В июле сайты, которые использовали хакеры, были отключены, а спикер группы Unknown исчез из интернета. В сентябре группа неожиданно вернулась, после того как 0_neday обновил их сайты из бекапов. При этом он случайно перезапустил некоторые внутренние системы, которые уже находились под контролем правоохранительных органов.

Напомним, что хакеров REvil в США связывают с Россией.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
За 2020 год в украинских соцсетях зафиксировали более 250 тыс. фейков о ковиде, - МКИПЗа 2020 год в украинских соцсетях зафиксировали более 250 тыс. фейков о ковиде, - МКИП
СБУ разоблачила хакерское подразделение ФСБ в КрымуСБУ разоблачила хакерское подразделение ФСБ в Крыму
Starlink предложила клиентам уточнить своё местоположение, после чего перенесла сроки их подключения на годыStarlink предложила клиентам уточнить своё местоположение, после чего перенесла сроки их подключения на годы
Патрульная полиция запустила чат-бот для охотников за закладчиками наркотиковПатрульная полиция запустила чат-бот для охотников за закладчиками наркотиков
Неизвестный заблокировал аккаунт главы Instagram через службу поддержки соцсетиНеизвестный заблокировал аккаунт главы Instagram через службу поддержки соцсети
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские хакеры взломали е-почту федеральных прокуроров, - Минюст СШАРоSSийские хакеры взломали е-почту федеральных прокуроров, - Минюст США
Минюст США вернул часть выкупа за Colonial Pipeline, уплаченного хакерамМинюст США вернул часть выкупа за Colonial Pipeline, уплаченного хакерам
Хакеру из Тернопольской области выдвинули подозрение в создании популярного фишингового сервиса uPanelХакеру из Тернопольской области выдвинули подозрение в создании популярного фишингового сервиса uPanel
РоSSия замедлила работу Twitter и грозит полностью заблокировать соцсетьРоSSия замедлила работу Twitter и грозит полностью заблокировать соцсеть
Бывший инженер Cisco получил два года тюрьмы за удаление 16 тыс. учётных записей WebexБывший инженер Cisco получил два года тюрьмы за удаление 16 тыс. учётных записей Webex
Минюст США опустошил биткоин-кошелек на $1 миллиард. Не обошлось без хакераМинюст США опустошил биткоин-кошелек на $1 миллиард. Не обошлось без хакера
Минюст США подал антимонопольный иск против GoogleМинюст США подал антимонопольный иск против Google
20 лет тюрьмы и штраф $500 тысяч. Украинца в США задержали на киберпреступлениях20 лет тюрьмы и штраф $500 тысяч. Украинца в США задержали на киберпреступлениях
Facebook грозит групповой иск за утечку данных, но без возмещения ущербаFacebook грозит групповой иск за утечку данных, но без возмещения ущерба
Организация, раздающая IP-адреса в Европе, посоветовала украинскому провайдеру «зарегистрироваться у властей ДНР»
Последние новости
Подгружаем последние новости