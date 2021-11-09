Патрульная полиция запустила чат-бот для охотников за закладчиками наркотиков

Воспользоваться чат-ботами в Telegram могут жители городов, где работает патрульная полиция.

Патрульная полиция запустила чат, который помогает разоблачать сбыт наркотиков на территории Украины.

С его помощью можно анонимно и в несколько кликов сообщить патрульным об обнаружении как наркотических веществ, так и самих закладчиков, информирует пресс-служба МВД.

Воспользоваться чатом в мессенджере Telegram могут все граждане в тех городах, где работает патрульная полиция.

Чтобы оставить заявку на место закладки или закладчика, достаточно открыть программу https://t.me/drughunters_ukraine_bot в своем Telegram и начать диалог.

После старта разговора нужно указать населенный пункт, адрес, по которому увидели потенциального злоумышленника, описание места, где, по мнению заявителя, может быть закладка (трубы, клумба, лавочка и т.п.).

Для того чтобы правоохранители быстрее обнаружили закладку, пользователей просят присылать геолокацию и добавлять фото/видеоматериалы.

После получения сообщения о находке или вероятном закладчике патрульные будут выезжать на место и проверять информацию.

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