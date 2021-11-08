США ввели санкции за киберпреступления против двух граждан - Украины и РоSSии

Под санкции также попали их криптоактивы и несколько вебсайтов, зарегистрированных в разных странах.

США ввели санкции за киберпреступления против двух граждан - Украины и РоSSии
Фото: adviser.ru

Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух граждан РоSSии и Украины из-за кибератак. В санкционные списки попали также их криптоактивы и несколько вебсайтов, зарегистрированных в разных странах.

Об этом идет речь в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

В санкционные списки внесены 28-летний гражданин РоSSии Евгений Полянин и 22-летний гражданин Украины Ярослав Васинский. В перечне ограничений напротив их фамилий также указаны криптовалютные счета.

Напомним, 30 октября украинские правоохранители сообщили о задержании группы киберпреступников, которые совершали атаки вирусом-требователем на компании в странах Европы и Америки. Ущерб, нанесенный потерпевшим, достигает 120 миллионов долларов.

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