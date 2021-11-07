Facebook была осведомлена об уровне «проблемного использования» своей социальной платформы

Согласно данным очередной порции внутренних документов, опубликованной Wall Street Journal (WSJ), Facebook собственными силами установила, что каждый восьмой пользователь платформы сообщал о «проблемном использовании» соцсетей. Речь идёт об интернет-зависимости, которая мешает сну, работе и личным отношениям.

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По данным издания, в штате платформы был отдел, который занимался вопросами благополучия пользователей. Его сотрудники предложили несколько способов сдерживания «проблемного использования» сервиса. Некоторые из них были внедрены, однако в 2019 году компания закрыла данный отдел.

Пратити Рейчоудхури (Pratiti Raychoudhury), вице-президент по исследованиям во владеющей Facebook компании Meta, заявила в своём блоге, что WSJ исказило полученные данные. По её словам, компания «во всех наших многолетних усилиях была вовлечена [в решение проблемы] и поддерживала людей, которые пользуются нашими сервисами, чтобы лучше понять их, помочь им и преодолеть сложности, связанные с использованием [сервисов]. Вот почему эта работа велась на протяжении многих лет, в том числе и сейчас». По мнению госпожи Рейчоудхури, «проблемное использование не равняется зависимости», и компания предоставляет «функции, которые помогают людям управлять своим опытом в наших приложениях и сервисах».

Это очередная публикация WSJ из серии, которая получила название «Facebook Files». В основу серии легли внутренние документы компании, предоставленные информатором и бывшей сотрудницей Фрэнсис Хауген (Frances Haugen). Судя по этим документам, Facebook осведомлена о ряде проблем, связанных с платформами. В частности, компания не просто знала, но и самостоятельно установила, что соцсеть Instagram представляет угрозу для пользователей подросткового возраста. Хауген дала показания перед Конгрессом США и заявила, что без вмешательства регуляторов изменений в лучшую сторону не будет.



