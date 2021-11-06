Meta обвинили в краже технологии — владелец Facebook всё отрицает

Meta обвинили в краже технологии — владелец Facebook всё отрицает

Создатели фото-приложения Phhhoto подали в суд на компанию Meta (прежнее название — Facebook). В иске утверждается, что руководители платформы социальных сетей притворились заинтересованными в работе с компанией Phhhoto, но затем скопировали функции приложения и убрали его имя из результатов поиска, фактически вытеснив компанию-владельца фото-приложения из бизнеса.

Источник изображений: Facebook

Технология Phhhoto позволяет пользователям снимать пять кадров «за одну серию», которые можно объединить в короткое видео (phhhoto) для публикации на своей платформе или в Instagram. Согласно иску, Facebook скопировала основную функцию Phhhoto и выпустила аналогичное приложение Boomerang на своей платформе Instagram в 2015 году после того, как она заблокировала Phhhoto в API Instagram.

«Действия Facebook и Instagram разрушили Phhhoto как жизнеспособный бизнес и разрушили инвестиционные перспективы компании, — говорится в иске, поданном в окружной суд США в минувший четверг. — Phhhoto потерпела неудачу в результате антиконкурентного поведения Facebook».

Компания Phhhoto, запущенная в 2014 году и закрытая в 2017 году, утверждает, что на пике у нее было 3,7 млн активных пользователей в месяц, а такие знаменитости, как Бейонсе, Джо Джонас (Joe Jonas), Крисси Тейген (Chrissy Teigen) и Белла Хадид (Bella Hadid), пользовавшиеся приложением на бесплатной основе, размещали его контент на своих страницах в Instagram. В своём иске Phhhoto утверждает, что генеральный директор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), бывший генеральный директор Instagram Кевин Систром (Kevin Systrom) и несколько других сотрудников Facebook загрузили приложение в августе 2014 года и изучили его функции.

Phhhoto добивается рассмотрения дела судом присяжных и возмещения неуказанного денежного ущерба. Джо Осборн (Joe Osborne), пресс-секретарь Meta, указал в заявлении, отправленном ресурсу The Verge по электронной почте: «Этот иск необоснованный, и мы будем решительно защищаться».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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