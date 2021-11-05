Meta размышляет над открытием розничных магазинов с VR-гарнитурами Oculus Quest, очками Stories и другими устройствами

Meta размышляет над открытием розничных магазинов с VR-гарнитурами Oculus Quest, очками Stories и другими устройствами

Как сообщило издание New York Times, компания, ранее известная как Facebook, рассматривала возможность открытия розничных магазинов задолго до того, как она переименовалась в Meta. По неофициальным данным, идея начала прорабатываться ещё в прошлом году, и судьба неоформленного проекта всё ещё не определена.

Источник изображения: about.fb.com

Если подобные магазины откроются, то они будут напоминать не традиционные розничные магазины, а скорее шоу-румы, в которых люди смогут познакомиться с устройствами, разработанными в подразделении Reality Labs. Там будут представлены шлемы виртуальной реальности Oculus Quest (скоро могут быть переименованы в Meta Quest) и устройства серии Portal, предназначенные для видеосвязи. Кроме того, в этих точках будут демонстрироваться умные очки Stories, которые специалисты Facebook разработали при участии Ray-Ban. Согласно внутренним документам компании, цель данного проекта — вызвать у посетителей «любопытство» и чувство «близости» с магазинами, создав в них дружелюбную атмосферу.

Компания собирается оформить торговые точке в духе минимализма с утончённым брендированием. Рассматривались несколько вариантов названия: Facebook Hub, Facebook Commons, Facebook Innovations, Facebook Reality Store и From Facebook. В итоге было решено остановиться на Facebook Store, но, вероятно, и это название будет пересмотрено после ребрендинга. Если план будет реализован, первый розничный магазин Meta откроется в калифорнийском Берлингейме, где расположен офис Reality Labs. В перспективе подобные точки могут появиться по всему миру в разных странах и регионах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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