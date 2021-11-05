США объявили награду в 10 млн долларов за информацию о хакерах DarkSide

Группировка в мае атаковала американскую Colonial Pipeline.

США объявили награду в 10 млн долларов за информацию о хакерах DarkSide
Фото: adviser.ru

Государственный департамент США объявил награду в размере до 10 млн долларов за информацию о членах хакерской группировки DarkSide, которая в мае осуществила кибератаку на компанию Colonial Pipeline, и об их местонахождении.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента.

Дополнительно США готовы выплатить 5 млн долларов за информацию, которая поможет задержать людей, непосредственно участвовавших в кибератаке на Colonial Pipeline - оператора одного из крупнейших бензопроводов в США.

Напомним, что Colonial Pipeline снабжает около 45% всего горючего для Восточного побережья США. Компания транспортирует бензин, дизель, авиационное горючее и мазут с нефтеперерабатывающих заводов, расположенных на побережье Мексиканского залива, через систему трубопроводов, простирающуюся от Техаса до Нью-Джерси.

Майская хакерская атака заблокировала его работу почти на неделю, что привело к значительному дефициту бензина.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка DarkSide. Президент США Джо Байден говорил, что атаку совершили хакеры из РоSSии. Colonial Pipeline заплатила преступникам 5 млн долларов выкупа, но позже ФБР сообщило, что его сотрудникам удалось идентифицировать электронный кошелек DarkSide и вернуть примерно половину выкупа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
За 2020 год в украинских соцсетях зафиксировали более 250 тыс. фейков о ковиде, - МКИПЗа 2020 год в украинских соцсетях зафиксировали более 250 тыс. фейков о ковиде, - МКИП
Twitter предоставит платным подписчикам ранний доступ к новым функциямTwitter предоставит платным подписчикам ранний доступ к новым функциям
СБУ разоблачила хакерское подразделение ФСБ в КрымуСБУ разоблачила хакерское подразделение ФСБ в Крыму
В Украине поймали хакеров, завладевших 120 миллионами долларов иностранных компанийВ Украине поймали хакеров, завладевших 120 миллионами долларов иностранных компаний
Starlink предложила клиентам уточнить своё местоположение, после чего перенесла сроки их подключения на годыStarlink предложила клиентам уточнить своё местоположение, после чего перенесла сроки их подключения на годы
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине поймали хакеров, завладевших 120 миллионами долларов иностранных компанийВ Украине поймали хакеров, завладевших 120 миллионами долларов иностранных компаний
Facebook выплатит более 14 миллионов долларов штрафа в СШАFacebook выплатит более 14 миллионов долларов штрафа в США
Акционеры обвинили Facebook в выплате миллиардов долларов FTC ради персональной защиты Марка ЦукербергаАкционеры обвинили Facebook в выплате миллиардов долларов FTC ради персональной защиты Марка Цукерберга
Хакеры похитили из МИД Литвы информацию под грифом "секретно"Хакеры похитили из МИД Литвы информацию под грифом "секретно"
Zoom заплатит 85 млн долларов для урегулирования судебного процесса о конфиденциальности пользователейZoom заплатит 85 млн долларов для урегулирования судебного процесса о конфиденциальности пользователей
Украинские хакеры нанесли компаниям из США и Кореи ущерб на полмиллиарда долларовУкраинские хакеры нанесли компаниям из США и Кореи ущерб на полмиллиарда долларов
Неизвестные объявили Илону Маску «войну» от имени Anonymous — его назвали самовлюблённым богачомНеизвестные объявили Илону Маску «войну» от имени Anonymous — его назвали самовлюблённым богачом
Facebook начала предупреждать о страницах, регулярно публикующих дезинформацию
В Украине задержали хакера по подозрению в краже "десятков миллионов долларов" из банков США и КанадыВ Украине задержали хакера по подозрению в краже "десятков миллионов долларов" из банков США и Канады
В поисковой выдаче Google теперь можно увидеть дополнительную информацию о найденных сайтахВ поисковой выдаче Google теперь можно увидеть дополнительную информацию о найденных сайтах
Последние новости
Подгружаем последние новости