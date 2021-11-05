США объявили награду в 10 млн долларов за информацию о хакерах DarkSide
Группировка в мае атаковала американскую Colonial Pipeline.
Государственный департамент США объявил награду в размере до 10 млн долларов за информацию о членах хакерской группировки DarkSide, которая в мае осуществила кибератаку на компанию Colonial Pipeline, и об их местонахождении.
Об этом сообщается на сайте Государственного департамента.
Дополнительно США готовы выплатить 5 млн долларов за информацию, которая поможет задержать людей, непосредственно участвовавших в кибератаке на Colonial Pipeline - оператора одного из крупнейших бензопроводов в США.
Напомним, что Colonial Pipeline снабжает около 45% всего горючего для Восточного побережья США. Компания транспортирует бензин, дизель, авиационное горючее и мазут с нефтеперерабатывающих заводов, расположенных на побережье Мексиканского залива, через систему трубопроводов, простирающуюся от Техаса до Нью-Джерси.
Майская хакерская атака заблокировала его работу почти на неделю, что привело к значительному дефициту бензина.
Ответственность за нападение взяла на себя группировка DarkSide. Президент США Джо Байден говорил, что атаку совершили хакеры из РоSSии. Colonial Pipeline заплатила преступникам 5 млн долларов выкупа, но позже ФБР сообщило, что его сотрудникам удалось идентифицировать электронный кошелек DarkSide и вернуть примерно половину выкупа.