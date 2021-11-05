США объявили награду в 10 млн долларов за информацию о хакерах DarkSide

Государственный департамент США объявил награду в размере до 10 млн долларов за информацию о членах хакерской группировки DarkSide, которая в мае осуществила кибератаку на компанию Colonial Pipeline, и об их местонахождении.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента.

Дополнительно США готовы выплатить 5 млн долларов за информацию, которая поможет задержать людей, непосредственно участвовавших в кибератаке на Colonial Pipeline - оператора одного из крупнейших бензопроводов в США .

Напомним, что Colonial Pipeline снабжает около 45% всего горючего для Восточного побережья США . Компания транспортирует бензин, дизель, авиационное горючее и мазут с нефтеперерабатывающих заводов, расположенных на побережье Мексиканского залива, через систему трубопроводов, простирающуюся от Техаса до Нью-Джерси.

Майская хакерская атака заблокировала его работу почти на неделю, что привело к значительному дефициту бензина.