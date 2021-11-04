Microsoft вслед за Facebook решила создать Метавселенную

Microsoft решила добавить в свой сервис видеоконференций Teams трехмерные аватары пользователей и виртуальные пространства для совместной работы и общения. Об этом говорится в заявлении на сайте компании,пишет Forbes.

Microsoft вслед за Facebook решила создать Метавселенную
Фото: bykvu.com

Что известно

В основу новой функции ляжет технология смешанной реальности Microsoft Mesh, представленная ранее в этом году. Она позволяет объединять пользователей разных устройств — от смартфонов и ПК до VR-шлемов — в одном виртуальном пространстве, отмечает Financial Times.

Использовать 3D-аватары можно будет как в трехмерных пространствах, так и в обычных видеоконференциях. Пользователи виртуального мира смогут обмениваться файлами в программах Microsoft Office, включая презентации PowerPoint, указывает Bloomberg.

Алгоритмы Microsoft будут анализировать голос пользователя и анимировать аватар, основываясь на его интонациях, рассказала The Verge главный менеджер по продуктам Microsoft M

Метавселенная и Facebook

В том, что будущее интернета — за метавселенной, уверен и основатель Facebook Марк Цукерберг.

«Метавселенная — это видение, которое охватывает многие компании, всю индустрию. Думайте о ней как о преемнике мобильного интернета», — заявил он ранее в интервью The Verge. Создание такой платформы Цукерберг считает миссией возглавляемой им компании, которая на прошлой неделе сменила название с Facebook на Meta.

Аватары и трехмерные рабочие пространства, которые в будущем будут включать и копии реальных офисов компаний, должны появиться в Teams в начале 2022 года. Как отмечают в Microsoft, это станет первым шагом на пути к метавселенной — «цифровому миру, населенному цифровыми двойниками людей, мест и вещей».

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
За 2020 год в украинских соцсетях зафиксировали более 250 тыс. фейков о ковиде, - МКИПЗа 2020 год в украинских соцсетях зафиксировали более 250 тыс. фейков о ковиде, - МКИП
Twitter предоставит платным подписчикам ранний доступ к новым функциямTwitter предоставит платным подписчикам ранний доступ к новым функциям
Starlink предложила клиентам уточнить своё местоположение, после чего перенесла сроки их подключения на годыStarlink предложила клиентам уточнить своё местоположение, после чего перенесла сроки их подключения на годы
В Украине поймали хакеров, завладевших 120 миллионами долларов иностранных компанийВ Украине поймали хакеров, завладевших 120 миллионами долларов иностранных компаний
Хакеры украли более $1 млрд в криптовалюте только за третий квартал этого годаХакеры украли более $1 млрд в криптовалюте только за третий квартал этого года
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook отключит систему распознавания лицFacebook отключит систему распознавания лиц
Facebook позволила властям Казахстана самостоятельно фильтровать «вредоносный контент»Facebook позволила властям Казахстана самостоятельно фильтровать «вредоносный контент»
Facebook случайно спровоцировал 26%-ный рост акций канадской компанииFacebook случайно спровоцировал 26%-ный рост акций канадской компании
Компания Facebook официально сменила названиеКомпания Facebook официально сменила название
Из-за участившихся хакерских атак Госдепартамент США намерен создать бюро для борьбы с киберугрозамиИз-за участившихся хакерских атак Госдепартамент США намерен создать бюро для борьбы с киберугрозами
Facebook будет судиться с украинцем, которого подозревают в краже данных 178 млн пользователейFacebook будет судиться с украинцем, которого подозревают в краже данных 178 млн пользователей
Британский регулятор оштрафовал Facebook на $70 миллионовБританский регулятор оштрафовал Facebook на $70 миллионов
Facebook запустила криптовалютный кошелёк Novi в США и Гватемале — американские сенаторы призвали компанию прекратить этоFacebook запустила криптовалютный кошелёк Novi в США и Гватемале — американские сенаторы призвали компанию прекратить это
Facebook выплатит более 14 миллионов долларов штрафа в СШАFacebook выплатит более 14 миллионов долларов штрафа в США
Facebook сделает мир, где на работу будут ходить в виде аватаров и наймет 10 тысяч работников в Европе для создания виртуальной реальностиFacebook сделает мир, где на работу будут ходить в виде аватаров и наймет 10 тысяч работников в Европе для создания виртуальной реальности
Последние новости
Подгружаем последние новости