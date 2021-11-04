Microsoft вслед за Facebook решила создать Метавселенную
Microsoft решила добавить в свой сервис видеоконференций Teams трехмерные аватары пользователей и виртуальные пространства для совместной работы и общения. Об этом говорится в заявлении на сайте компании,пишет Forbes.
Что известно
В основу новой функции ляжет технология смешанной реальности Microsoft Mesh, представленная ранее в этом году. Она позволяет объединять пользователей разных устройств — от смартфонов и ПК до VR-шлемов — в одном виртуальном пространстве,
Использовать 3D-аватары можно будет как в трехмерных пространствах, так и в обычных видеоконференциях. Пользователи виртуального мира смогут обмениваться файлами в программах Microsoft Office, включая презентации PowerPoint,
Алгоритмы Microsoft будут анализировать голос пользователя и анимировать аватар, основываясь на его интонациях, рассказала The Verge главный менеджер по продуктам Microsoft M
Метавселенная и Facebook
В том, что будущее интернета — за метавселенной, уверен и основатель Facebook Марк Цукерберг.
«Метавселенная — это видение, которое охватывает многие компании, всю индустрию. Думайте о ней как о преемнике мобильного интернета», —
Аватары и трехмерные рабочие пространства, которые в будущем будут включать и копии реальных офисов компаний, должны появиться в Teams в начале 2022 года. Как отмечают в Microsoft, это станет первым шагом на пути к метавселенной — «цифровому миру, населенному цифровыми двойниками людей, мест и вещей».