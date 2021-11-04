Microsoft вслед за Facebook решила создать Метавселенную

В основу новой функции ляжет технология смешанной реальности Microsoft Mesh, представленная ранее в этом году. Она позволяет объединять пользователей разных устройств — от смартфонов и ПК до VR-шлемов — в одном виртуальном пространстве, отмечает Financial Times.

Использовать 3D-аватары можно будет как в трехмерных пространствах, так и в обычных видеоконференциях. Пользователи виртуального мира смогут обмениваться файлами в программах Microsoft Office, включая презентации PowerPoint, указывает Bloomberg.

Алгоритмы Microsoft будут анализировать голос пользователя и анимировать аватар, основываясь на его интонациях, рассказала The Verge главный менеджер по продуктам Microsoft M

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