Starlink предложила клиентам уточнить своё местоположение, после чего перенесла сроки их подключения на годы

В феврале этого года SpaceX начала принимать предварительные заказы на подключение к спутниковому интернету Starlink и желающих оказалось хоть отбавляй. Однако теперь выяснилось, что взаимодействие с одной из функций на сайте Starlink может привести к тому, что выполнение заказа на подключение пользователя к услуге будет отложено на пару лет.

Источник изображения: The Verge

Некоторые пользователи Reddit сообщают, что переместили точку на карте на сайте Starlink, обозначающую их местонахождение, буквально на пару метров, вследствие чего дата выполнения их заказа на подключение к спутниковому интернету была перенесена на 2023 год. Один из пользователей сообщает, что после того, как он переместил точку на карте с подъездной дорожки к дому непосредственно на дом, срок выполнения заказа был перенесён с 2021 года на 2023 год. Другой клиент Starlink столкнулся с такой же проблемой, перенеся «шпильку» с сарая на дом, который находится буквально в паре метров от хозпостройки.

Как отмечает издание Ars Technica, карта всегда была на сайте Starlink, однако компания недавно внесла некоторые изменения в макет сайта, благодаря чему инструмент стал более заметным, а пользователи начали получать уведомление с советом проверить точность своего местоположения. Естественно, многие пользователи решили исправить мелкие неточности, что привело к переносу их заказа.

Сообщается, что эта проблема не нова, просто теперь она носит более массовый характер. Пользователи Reddit, которые оформили предзаказ на подключение к Starlink в начале года, уже успели заметить, что даже незначительная корректировка местоположения на карте переносит человека в конец очереди на подключение.

Видение Starlink у Илона Маска (Elon Musk) грандиозно, однако именно такие неприятные нюансы подрывают доверие к сервису. Стоит отметить, что проблемы с обслуживанием клиентов не являются чем-то необычным для компаний, принадлежащих Маску. Клиенты, которые «поплатились» за попытку уточнить своё местоположение на карте, сообщают, что пытаются связаться со Starlink по электронной почте, но не получают ответов на свои письма.



