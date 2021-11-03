Основатель ByteDance Чжан Имин покинул пост председателя совета директоров компании

Стало известно, что основатель ByteDance — материнской компании популярного сервиса коротких видео TikTok — Чжан Имин (Zhang Yiming) покинул пост председателя совета директоров компании. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на собственный осведомлённый источник.

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Новый генеральный директор ByteDance Лян Рубо (Liang Rubo) стал председателем совета директоров, в который также входят главы General Atlantic, Sequoia Capital, Coatue Management и Sesquehanna International Group. О намерении Имина покинуть пост генерального директора компании было объявлено ещё в мае. Представители ByteDance воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

Информация об уходе основателя ByteDance появилась после того, как ранее на этой неделе стало известно о крупной реорганизации ByteDance, в рамках которой будет выделено шесть отдельных бизнес-единиц. Также было сказано, что Шоу Зи Чу (Shou Zi Chew) покинет пост финансового директора ByteDance, но сохранит должность генерального директора TikTok и продолжит работать над развитием платформы коротких видео в будущем.

Источник отмечает, что на фоне ужесточившегося регулирования IT-сферы в Китае это не первый случай, когда руководящие должности оставили главы крупных компаний. На прошлой неделе Су Хуа (Su Hua), соучредитель и генеральный директор компании Kuaishou, владеющей приложениями для просмотра коротких видео, покинул свой пост. Основатель платформы электронной коммерции Pinduoduo Хуан Чжэн (Huang Zheng) оставил должность председателя совета директоров ранее в этом году, а основатель Alibaba Джек Ма (Jack Ma) отказался от занимаемой должности ещё в 2019 году.



