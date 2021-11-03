Основатель ByteDance Чжан Имин покинул пост председателя совета директоров компании

Стало известно, что основатель ByteDance — материнской компании популярного сервиса коротких видео TikTok — Чжан Имин (Zhang Yiming) покинул пост председателя совета директоров компании. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на собственный осведомлённый источник.

Основатель ByteDance Чжан Имин покинул пост председателя совета директоров компании

Источник изображения: amrothman / Pixabay

Новый генеральный директор ByteDance Лян Рубо (Liang Rubo) стал председателем совета директоров, в который также входят главы General Atlantic, Sequoia Capital, Coatue Management и Sesquehanna International Group. О намерении Имина покинуть пост генерального директора компании было объявлено ещё в мае. Представители ByteDance воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

Информация об уходе основателя ByteDance появилась после того, как ранее на этой неделе стало известно о крупной реорганизации ByteDance, в рамках которой будет выделено шесть отдельных бизнес-единиц. Также было сказано, что Шоу Зи Чу (Shou Zi Chew) покинет пост финансового директора ByteDance, но сохранит должность генерального директора TikTok и продолжит работать над развитием платформы коротких видео в будущем.

Источник отмечает, что на фоне ужесточившегося регулирования IT-сферы в Китае это не первый случай, когда руководящие должности оставили главы крупных компаний. На прошлой неделе Су Хуа (Su Hua), соучредитель и генеральный директор компании Kuaishou, владеющей приложениями для просмотра коротких видео, покинул свой пост. Основатель платформы электронной коммерции Pinduoduo Хуан Чжэн (Huang Zheng) оставил должность председателя совета директоров ранее в этом году, а основатель Alibaba Джек Ма (Jack Ma) отказался от занимаемой должности ещё в 2019 году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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