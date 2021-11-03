?За 2020 год в украинских соцсетях зафиксировали более 250 тыс. фейков о ковиде, - МКИП

По данным Оксфордского института интернета, за 92% дезинформации о COVID-19 ответственны РоSSия и Китай.

По данным исследования ПРООН и ЮНИСЕФ, за 2020 год в украинских соцсетях были зафиксированы более 250 тысяч фейковых сообщений о коронавирусе.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"В свете протестов антивакцинаторов хочу сказать следующее: смертность от коронавируса в Украине поражает негативной статистикой. И вакцинация – это едва ли не самый достойный способ того, чтобы не стать цифрой этой статистики. Поддельный сертификат не спасет", - подчеркнул министр.

Он продолжил опровергать фейки о ковиде, распространяющиеся в соцсетях.

"Проблема в том, что очень много украинцев этим фейкам верит. Собрал для вас самые распространенные тезисы среди антивакцинаторов. А вы сами рассмотрите и вдумчиво посмотрите на них сквозь призму критического мышления. Подсказываю. По данным Оксфордского института интернета, за 92% дезинформации о #Covid-19# ответственны РоSSия и Китай ", - отметил министр.

Фейк: Человек может заразиться COVID-19 в результате вакцинации. На самом деле невозможно заразиться от вакцин по одной простой причине – ни одна из них не содержит живого вируса, способного вызвать болезнь.

Фейк: мРНК-вакцины – генетическое оружие, изменяющее наши гены. МРНК-вакцины против COVID-19 не попадают в ДНК, поэтому никак не могут изменять гены.

Фейк: авиакомпании рекомендуют вакцинированным людям не путешествовать самолетами из-за повышенного риска образования тромбов. Такие рекомендации авиакомпании не предоставляли. Вакцинированные люди могут путешествовать самолетами без каких-либо ограничений. Кроме того, медицинские эксперты считают, что прививка против COVID-19 не может повлиять на риск возникновения тромбозов во время воздушных путешествий.

Фейк: массовая вакцинация приведет к мутации коронавируса. В самом деле, на мутацию любого вируса не влияют ни массовая вакцинация, ни мнение фейсбучных "экспертов". Но… Если привить значительную часть населения, вирусу негде будет мутировать, поэтому новые штаммы будут появляться с меньшей вероятностью. Поэтому и ВОЗ, и другие международные организации и правительства всех стран мира призывают людей вакцинироваться.

Фейк: вакцинация от коронавируса привела к росту заболеваемости COVID-19. На самом деле рост заболеваемости от штамма "Дельта" совпал с началом массовой вакцинации. Никто не говорит, что прививка всегда помогает избежать заражения, впрочем, она хорошо защищает от госпитализации и смерти.

Фейк: в составе вакцин от COVID-19 есть ртуть. Состав каждой вакцины, используемой в Украине, есть и на сайте Минздрава, и на сайте о вакцинации, и в любых источниках, которых в настоящее время в интернете немало.

"Есть ли ртуть или настойка боярышника в роSSийском Спутнике-V, честно скажу, не знаю", - прокомментировал Ткаченко.

Напомним, детский фонд Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ) в Украине провел репрезентативный опрос, показавший, что 42% украинцев, еще не вакцинировавшихся против коронавируса, готовы привиться при определенных условиях.

Одним из самых популярных фейков о ковиде является то, что пандемию якобы устроил мультимиллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс, чтобы имплантировать в тело микрочипы под видом продажи вакцины. Распространению слухов способствовало и то, что фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 300 млн. долларов на разработку вакцины от COVID-19 и борьбу с последствиями COVID-19. Комментируя такие сообщения, Гейтс отметил, что его беспокоит "существование всех этих безумных идей". Он назвал слухи о "чипизации" непонятными и странными.

В мае прошлого года Молдавская церковь выступила против вакцинации от коронавируса из-за "опасности чипирования".

Антивакцинаторы и вакциноскептики также утверждают, что в тех странах мира, которые вакцинировали от ковида больше половины взрослого населения, смертей и госпитализаций больше именно среди вакцинированных.