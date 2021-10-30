В Украине поймали хакеров, завладевших 120 миллионами долларов иностранных компаний

За совершенное злоумышленникам может грозить до 12 лет за решеткой.

Украинские правоохранители задержали группу киберпреступников, которые осуществляли атаки вирусом-требователем на компании в странах Европы и Америки. Ущерб, нанесенный потерпевшим, достигает 120 миллионов долларов. Об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

В состав группировки входило 11 человек. Двое из них осуществляли непосредственное распространение вредоносного программного обеспечения, часть поддерживали работу серверов и помогали выводить деньги, полученные незаконным путем.

Злоумышленники осуществляли атаки вирусом-требователем на компании в странах Европы и Америки. При восстановлении доступа к закриптованным данным требовали выкуп в криптовалюте. Фигуранты получали контроль над компьютерными системами компаний, используя их уязвимости.

В общей сложности фигуранты осуществили атаки более чем на 50 компаний в странах Европы и Америки. Среди пострадавших – компании Франции, Норвегии, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании и США. Ущерб, нанесенный потерпевшим, достигает 120 миллионов долларов.

Прекратить преступную деятельность группы удалось в ходе международной полицейской операции, в которой приняли участие сотрудники Нацполиции, Офиса Генпрокурора с привлечением коллег из Европола, Евроюста, правоохранителей Республики Франции, США, Нидерландов и Норвегии.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 4 ст. 189 (Требование), по ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное злоумышленникам может грозить до 12 лет за решеткой.

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