Facebook случайно спровоцировал 26%-ный рост акций канадской компании

Компания Facebook после смены названия на Meta случайно обогатила владельцев канадской компании с подобным названием.

По сообщению Вloomberg, после закрытия обычных торгов в четверг акции канадской Meta Materials Inc., торгующей под символом MMAT, выросли на 26% после роста на 4,8% в течение дня.

"Фаворит трейдеров в США вырос в торговле в нерабочее время, поскольку инвесторы приняли его за Facebook Inc. после ребрендинга интернет-гиганта", - отмечает издание.

Теперь канадская компания, производящая композитные материалы из металлов и пластмасс, стоит около 1,3 миллиарда долларов, что составляет долю процента от стоимости компании, ранее известной как Facebook.

Руководитель Meta Materials Джордж Паликарас в шутку поздравил корпорацию Цукерберга с "Метавселенной". По его словам, Meta Мaterials принимает участие в разработках, в частности, на площадках подразделения Facebook – Facebook Reality Labs.

О ребрендинге компании Facebook ее основатель Марк Цукерберг объявил 28 октября. Он заявил, что следующим шагом развития интернета будет метавселенная, и представил ее видение.

Цукерберг заявил, что хочет помочь людям уйти от экранов и дисплеев, но сохранить возможность общения с любым человеком в любой точке мира. Гаджеты, по его словам, перестанут быть основой для общения, а станут помощниками.

Произошедшее с Meta Materials не является уникальным случаем на фондовом рынке. В прошлом году инвесторы ошибочно вкладывались в акции компаний, созвучных с популярным сервисам Zoom и Signal - Zoom Technologies и Signal Advance.